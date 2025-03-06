Bakanlık markaları ifşa etmeye devam ediyor: Bu kez de sucuktan sakatat, baklavadan ay çekirdeği çıktı! Listenin sonu gelmiyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayımladı. Birçok ünlü firma ve marka ifşa oldu. Bakanlığın sık sık güncellediği liste ile güvenilir diye bilinen markaların gerçek yüzü ortaya çıktı. Sahtekar firmalar sucuk, peynir, bal, baharat gibi birçok gıdanın içeriği ile oynayarak insan sağlığını tehlikeye atıyor.

GIDA SAHTECİLİĞİ İFŞA OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde paylaştı. Zaman zaman güncellenen listedeki yeni ürün ve firmalar dikkat çekiyor.

GÜNCEL LİSTE

Yeni listede sucuk, zeytinyağı, baklava, kaşar peyniri, soslu tavuk ve köfte harcında sahtecilik tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler: