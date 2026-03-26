Özgür Erdursun kademeli emeklilik için ‘yeşil ışık’ deyip açıkladı!

Prim gün sayısını tamamlayamayan EYT’liler beklemeye devam ediyor. Buna göre, önümüzdeki yıllarda emeklilik başvurularının tamamen bitmeyeceği, aksine daha düşük tempoda devam edeceğini görülüyor.



SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için tablonun farklı olduğunu belirtti. Erdursun, SSK’lılar için 7000 gün, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için ise 9000 gün prim şartının arandığını hatırlattı ve yeni kuşak için emekliliğin daha geç olacağını kaydetti.

2023'Ü HATIRLATTI

Erdursun, 2023’te emeklilik başvurularında olağanüstü bir başvuru yaşandığını ve hızlı bir düşüş sürecine girilmesi kaçınılmaz göründüğünü söyleyerek, “Bazı projeksiyonlara göre bu sayıların 200 binlerden 50 binlere, oradan da 10 binler seviyesine kadar düşmesi şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.



FIRSAT OLABİLİR

Sosyal güvenlik sistemi için kritik bir fırsat olacağını belirten Erdursun, aktif/pasif dengesinin iyileşebileceğini belirtti. Türkiye’nin genç nüfus avantajını koruduğunu belirten Erdursun, istihdam artışı devam ederse ve kayıt dışılık azalırsa Avrupa ortalamasının üzerine çıkılabileceğini söyledi.



1999 sonrası sigortalı olan ve mevcut şartları ağır bulan geniş bir kesim uzun süredir kademeli emeklilik talebinde bulunuyor. Şu an için düzenleme bulunmadığını aktaran Erdursun, bu taleplerin karşılık bulma ihtimali her geçen gün arttığını açıkladı.

Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kademeli emeklilik bekleyenler açısından ise tablo tamamen kapalı değil. Aksine, sistemin dengeleri iyileştikçe bu kesim için “yeşil ışığın” yavaş yavaş yanmaya başladığını söylemek mümkün görünüyor”