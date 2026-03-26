Özgür Erdursun kademeli emeklilik için ‘yeşil ışık’ deyip açıkladı!

EYT’nin 2023’te yasalaşması ile bir yıl içinde 2 milyon kişiye aylık bağlandı. Sistemin dengelerini doğrudan etkileyen bu dönüşümün ardından kademeli emeklilik tartışmalara da başladı. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, kademeli emeklilik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Prim gün sayısını tamamlayamayan EYT’liler beklemeye devam ediyor. Buna göre, önümüzdeki yıllarda emeklilik başvurularının tamamen bitmeyeceği, aksine daha düşük tempoda devam edeceğini görülüyor.
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için tablonun farklı olduğunu belirtti. Erdursun, SSK’lılar için 7000 gün, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar için ise 9000 gün prim şartının arandığını hatırlattı ve yeni kuşak için emekliliğin daha geç olacağını kaydetti.

2023'Ü HATIRLATTI

Erdursun, 2023’te emeklilik başvurularında olağanüstü bir başvuru yaşandığını ve hızlı bir düşüş sürecine girilmesi kaçınılmaz göründüğünü söyleyerek, “Bazı projeksiyonlara göre bu sayıların 200 binlerden 50 binlere, oradan da 10 binler seviyesine kadar düşmesi şaşırtıcı olmayacaktır” dedi.
FIRSAT OLABİLİR

Sosyal güvenlik sistemi için kritik bir fırsat olacağını belirten Erdursun, aktif/pasif dengesinin iyileşebileceğini belirtti. Türkiye’nin genç nüfus avantajını koruduğunu belirten Erdursun, istihdam artışı devam ederse ve kayıt dışılık azalırsa Avrupa ortalamasının üzerine çıkılabileceğini söyledi.
1999 sonrası sigortalı olan ve mevcut şartları ağır bulan geniş bir kesim uzun süredir kademeli emeklilik talebinde bulunuyor. Şu an için düzenleme bulunmadığını aktaran Erdursun, bu taleplerin karşılık bulma ihtimali her geçen gün arttığını açıkladı.

Erdursun, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Kademeli emeklilik bekleyenler açısından ise tablo tamamen kapalı değil. Aksine, sistemin dengeleri iyileştikçe bu kesim için “yeşil ışığın” yavaş yavaş yanmaya başladığını söylemek mümkün görünüyor”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

