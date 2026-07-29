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Bakanlık o marka için harekete geçti! Kimyasal analizden geçemedi: Yasaklandı ve toplatılıyor!

Ticaret Bakanlığı, kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemeyen PUTİ marka badminton setinin piyasaya arzını yasaklanarak toplatılmasına karar verdi.

Bakanlık o marka için harekete geçti! Kimyasal analizden geçemedi: Yasaklandı ve toplatılıyor!
Doğukan Akbayır

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde yapılan fitalat analizinden geçemediğini açıkladı.

Bakanlık o marka için harekete geçti! Kimyasal analizden geçemedi: Yasaklandı ve toplatılıyor! 1

YASAKLANARAK TOPLATILMA KARARI ALINDI

Bakanlık, söz konusu ürünün piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamındaki incelemeler sonucunda, PUTİ marka badminton setinin kimyasal güvenlik testlerinde fitalat analizinden geçemediği tespit edilmiştir. Çocuklarımızın sağlığını riske atabilecek kimyasal içerik nedeniyle söz konusu ürün hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma kararı uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, özellikle çocukların kullandığı ürünlerde güvenlik standartlarından taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyor, vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceleyen etkin piyasa gözetimi faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Ticaret Bakanlığı
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