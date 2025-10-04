FİNANS

Kapat
Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit tağşiş listesi ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayımlamaya devam ediyor. Market, lokanta, kasap ve aktar gibi gıdanın bulunduğu her bir alanı denetleyen Bakanlık yeni ifşaları da paylaştı. Listede, kebap, zeytinyağı, et gibi türlü türlü gıda yer aldı. İşte Bakanlığın ifşa ettiği o markalar...

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı
Ezgi Sivritepe

Bakanlık vatandaşın sağlığını tehlikeye atan veya ürünlerde taklit-tağşiş yapanları ifşalamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı market, lokanta, mandıra, aktar gibi gıdanın bulunduğu her bir alanda denetim yapmaya devam ediyor. Son olarak ise yayımlanan listeye pek çok ürün girdi.

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı 1

İÇİNDEN İLAÇ ÇIKTI

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunun Şahımerdan firmasına ait Şahımerdan markasına ait Epimedyumlu Ballı Bitkisel Karışımlı Macun ve Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı 2

ADANA KEBAPTA SAKATAT

Ankara Pursaklar'da bulunan Gold Atılgan firmasına ait Vitara markasının tatlı sıvı üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti edildi.
Antalya Muratpaşa'da Dürümcü Kadir Usta lokantasının adana kebabında sakatat (baş eti, kalp ve taşlık) tespit edildi.

Bakanlığın listesine giren diğer ürünler ise şu şekilde:

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı 3

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı 4

Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı 5

Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
