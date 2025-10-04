Bakanlık o markaları ifşa etti! Macundan ilaç çıktı

Bakanlık vatandaşın sağlığını tehlikeye atan veya ürünlerde taklit-tağşiş yapanları ifşalamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı market, lokanta, mandıra, aktar gibi gıdanın bulunduğu her bir alanda denetim yapmaya devam ediyor. Son olarak ise yayımlanan listeye pek çok ürün girdi.

İÇİNDEN İLAÇ ÇIKTI

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar Mersin'in Akdeniz ilçesinde bulunun Şahımerdan firmasına ait Şahımerdan markasına ait Epimedyumlu Ballı Bitkisel Karışımlı Macun ve Epimedyumlu Bitkisel Karışımlı Macun ürününde ilaç etken maddesi tespit edildi.

ADANA KEBAPTA SAKATAT

Ankara Pursaklar'da bulunan Gold Atılgan firmasına ait Vitara markasının tatlı sıvı üzüm pekmezinde şeker ilavesi tespiti edildi.

Antalya Muratpaşa'da Dürümcü Kadir Usta lokantasının adana kebabında sakatat (baş eti, kalp ve taşlık) tespit edildi.

Bakanlığın listesine giren diğer ürünler ise şu şekilde:

