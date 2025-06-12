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Bakanlık o riski tespit etti! Raflardan toplatılıyor, 'Başarısız' denilerek son karar verildi... Bu ürünlere dikkat

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde raflarda bulunan ürünlerin denetimine devam ediyor. Bakanlığın denetimleri kapsamında çocuk oyuncaklarından, okul formasına kadar pek çok ürün listeye girerken yeni ürünlerde ifşa oldu. Yasal düzenlemeye uymayan ve sağlığı riske atan ürünleri Bakanlık tek tek ifşa etti. İşte ifşa edilen o ürünler...

Bakanlık o riski tespit etti! Raflardan toplatılıyor, 'Başarısız' denilerek son karar verildi... Bu ürünlere dikkat
Ezgi Sivritepe

Güven Ürün Bilgi Sistemi'nde Bakanlık risk içeren ürünleri ifşalamaya devam ediyor. Oda kokularından, çocuk oyuncaklarına, kırtasiye eşyalarına kadar pek çok ürün listeye girerken Bakanlık ifşa listesini güncelledi.

TİCARET-BAKANLIĞI

YENİ İFŞALAR LİSTEDE

Bakanlığın son güncellemesinde, çocuk elbisesi, ayakkabı ve oyuncak yer aldı. Bakanlık kusur bulduğu ürünlerin toplatılmasına ve arzlarının yasaklanmasına karar verdi.

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BOĞULMA RİSKİ VAR!

Bursa'da 3-5 yaş aralığında kız çocukları için üretilen Pera markalı elbisede boğulma ve yaralanma riski tespit edildi.
İstanbul Bağcılar'da SVM markalı ayak bacak koruyucu ürününde ise yanık ve yaralanma riski tespit edildi. İş güvenliği ayakkabısı olarak pazara sürülen ürünün piyasa arzının toplatılmasına ve yasaklanmasına karar verildi.

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Bağcılar'da ise "Ayak Bacak Koruyucular - Ayakkabılar" grubunda ürünün "Darbe Direnci Testinden Başarısız" olduğuna karar verildi. Ancak, ürün ile ilgili herhangi bir önlem alınmadı.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı çocuk Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi
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