FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak'ta başlayacak!

Ticaret Bakanlığı merdiven altında üretilen oyuncaklara karşı harekete geçti. 2026 itibarıyla başlanacak uygulamada isimsiz olan oyuncakların ülkeye girişi yasaklanacak. Gerekli bilgilerin yer almadığı ürünler 'işaretleme eksikliği' nedeniyle geri çevrilecek. İşte konu ile ilgili detaylar...

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak'ta başlayacak!
Ezgi Sivritepe

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile piyasada yönetmeliğe aykırı bulunan ürünler ifşa edilip piyasadan kaldırılıyordu. Özellikle çocuk oyuncaklarındaki riskli ürünler dikkat çekerken Ticaret Bakanlığı 2026 için hazırlıklara başladı. 2026'dan itibaren başlayacak yeni uygulamayla, kimin ürettiği belli olmayan 'isimsiz' oyuncakların ülkeye girişi yasaklanıyor.

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak ta başlayacak! 1

1 OCAK'TA BAŞLIYOR

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, Bakanlık, 1 Ocak 2026’dan itibaren ithalat aşamasındaki oyuncak denetimlerinde imalatçı ve ithalatçı firmaların bilgilerinin ürünün üzerinde yer alıp almadığını kontrol edecek. Bilgilerin eksik olması hâlinde denetim olumsuz olacak.

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak ta başlayacak! 2

OYUNCAK BİLGİLERİ YOK

Türkiye’de piyasaya sunulan ithal edilen oyuncaklarda imalatçıların ticari isim, marka ve adres bilgilerine yer vermesi gerekiyor. Ancak bakanlık ekiplerince yapılan ürün güvenliği denetimlerinde, üzerinde veya ambalajında imalatçı adı veya markası ile adresi bulunmayan çok sayıda oyuncakla karşılaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, ilgili oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarına bir uyarı yazısı yolladı.

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak ta başlayacak! 3

ÜRÜNLER REDDEDİLECEK

Buna göre, 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürütülecek denetimlerde, oyuncak üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında ya da oyuncağın yanındaki bir belgede imalatçı ve ithalatçının isimlerinin, kayıtlı ticari isimlerinin veya kayıtlı ticari markalarının ve adreslerinin olup olmadığı kontrol edilecek.

Bakanlık o ürünlerin ülke girişini yasaklıyor: 1 Ocak ta başlayacak! 4

Bu bilgilerin yer almadığı başvurular “işaretleme eksikliği” gerekçesiyle reddedilecek. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, yeni uygulama sayesinde vatandaşların riskli ve güvenli oyuncak arasındaki farkı daha kolay ayırt edebileceğine işaret etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret asgari ücretin altında arttıMilyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret asgari ücretin altında arttı
1 dolar kaç TL oldu?1 dolar kaç TL oldu?

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı gümrük oyuncak çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Zincir marketten aldığı sucukla tost yaptı, oğluyla hastanelik oldu

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.