Bakanlık o ürünü raflarda bırakmadı! Çocuğu olanlar dikkat: Bu ürün tehlike saçıyor...

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş gıda ürünlerinin listesini yayımlayarak vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlıyorken Ticaret Bakanlığı da Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi ile vatandaşın güvenilir ürünlere ulaşmasını amaçlıyor.

BAKANLIK SAHADA!

Ticaret Bakanlığı vatandaşın güvenilir ürünlere ulaşması için denetimlerini yoğun bir şekilde devam ettirirken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne yeni bir ürün daha eklendi. Bakanlığın listesine bu zamana kadar okul kıyafetlerinden, kırtasiye eşyalarına, makyaj çantasına kadar pek çok ürün girmişti.



ÇİN MENŞELİ KALEM TOPLATILDI

Son olarak ise Bakanlık GÜBİS'e Çin menşeli bir fosforlu kalem ekledi. M.N.K. Dış Ticaret Limited Şirketine ait olan kalem, "Mao Mao Yu" Marka "Popsicle Highlighter" ibareli olarak satılıyordu.

Bakanlığın denetimleri sonucunda, yapılan testlerde "Ts En 71-1 Kısım 7.1. İle Ekoloji Testleri-Fitalat Yönünden Kalır Sonuç Almıştır" bulgusu alındı.

25 Şubat 2025 tarihinde önlem alınan kalem için Bakanlık ürünün piyasa arzının yasaklanmasına ve ürünün toplatılmasına karar verdi.

