Bakanlık resmen duyurdu: Hayvan pazarları yeniden açıldı!

Türkiye'de ortaya çıkan SAT-1 tip şap hastalığını engellemek için Tarım ve Orman Bakanlığı hayvan pazarlarını kapatmıştı. Sahaya sürülen aşıların ardından Bakanlık, hayvan pazarlarının açılmasına karar verdi. İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

1965 yılından bu yana ilk kez görülen şap hastalığı serotipi SAT-1’e karşı Tarım ve Orman Bakanlığı hızlıca harekete geçip, Şap Enstitüsü tarafından yönelik aşı üretilmeye başlanmıştı.

Bakanlık resmen duyurdu: Hayvan pazarları yeniden açıldı! 1

HAYVAN PAZARLARI KAPATILMIŞTI!

Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmış. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen 12 milyon 450 bin doz aşı sahaya sevk edildi. Ağustos ayı sonuna kadar bu rakam 13 milyon 750 bine çıkması bekleniyor

BEKLENEN HABER GELDİ

Aşılama çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımı büyük ölçüde kontrol altına alındı. Son olarak ise hayvan pazarlarının açılma süreci başladı.

Bakanlık resmen duyurdu: Hayvan pazarları yeniden açıldı! 2

YÜZDE 85'E ÇIKTI

Bu kapsamda, aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari ve Van ile Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli illerinde hayvan pazarları geçen hafta yeniden açılmıştır.

Bakanlık resmen duyurdu: Hayvan pazarları yeniden açıldı! 3

BU HAFTA AÇILIYOR

Son olarak, aşılama oranının yüzde 85’in üzerine çıktığı Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop’ta da bu hafta başından itibaren hayvan pazarları yeniden açıldı.

Böylelikle 24 ilimizdeki hayvan pazarları yeniden aktif hale geldi. Aşılamadaki başarı oranlarının artmasıyla birlikte, diğer illerdeki hayvan pazarlarının da kademeli olarak açılmasının sağlanması bekleniyor.
Bakanlık resmen duyurdu: Hayvan pazarları yeniden açıldı! 4

Bakanlık bu süreçte ortaya atılan iddialara ilişkin şu açıklamada bulundu:

"• Şap aşısının hastalığı yaydığı,
• Aşının etkisiz olduğu,
• Hastalık nedeniyle et ve süt fiyatlarının artacağı,
• Kırmızı et tedariğinin biteceği
yönündeki iddialar asılsızdır ve bilinçli bir dezenformasyonun ürünüdür"

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Şap hastalığı
