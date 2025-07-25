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Bakanlık sahada! 3 milyardan fazla para cezası kesildi, 6 ayda binlerce firma denetlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında son 1,5 yılda 165 bin 816 iş yerini denetledi, mevzuata aykırılık tespit edilenlere yaklaşık 3,5 milyar lira para cezası uyguladı.

Bakanlık sahada! 3 milyardan fazla para cezası kesildi, 6 ayda binlerce firma denetlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesiyle oluşan kayıt dışı istihdamla mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda 2024 Ocak-2025 Haziran döneminde 165 bin 816 iş yeri denetlendi. Denetimler sonucu 769 iş yerinin tescilsiz faaliyet gösterdiği, 31 bin 355 çalışanın kayıt dışı istihdam edildiği belirlendi.

Bakanlık sahada! 3 milyardan fazla para cezası kesildi, 6 ayda binlerce firma denetlendi 1

MİLYARLARCA LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İlgili iş yerlerine 3 milyar 460 milyon 643 bin 412 lira idari para cezası uygulandı.

Bakanlık yetkilileri, çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtiyor. Kayıt dışılığın azaltılması, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından da büyük önem taşıyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sgk çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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