Bakanlık şantiyelerde alınacak 'koronavirüs' tedbirlerini belirledi

"Şantiyelerde 19 Adımda yeni tip koronavirüse karşı korunun" başlıklı tüm önlemlerin yer aldığı klavuzda, iş verenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde, işbirliği ve koordinasyona, iş verenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği bildirildi.

Kılavuzda, işverenlerin dikkate alması gereken önlemler şu şekilde sıralandı:

“Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellenecek, çalışanlarda korona virüs tespit edilmesi durumunda geliştirilecek eylem planında da yapılması gerekenlere yer verilecek. Görevlendirilen çalışanlar ve sorumlulukları belirlenecek. Koordineli çalışma sürdürülmesi sağlanacak. Çalışanların riskini en aza indirmek için gerekli tedbirler planlanacak.

Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak. Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.