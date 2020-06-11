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Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2020 09:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ulaştırma Bakanlığı otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30 ile 40 arasında indirim öngören tebliğ hazırladı.

Bakanlık'tan otobüs bileti fiyatlarını düşürecek tebliğ

Tebliğin birkaç gün içinde Resmi Gazete'de yayımlanması ve yayımlanmadığı an yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Böylelikle bilet fiyatları düşecek.

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SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

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