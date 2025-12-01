FİNANS

Bakanlık tek tek ifşa etti! İşte vatandaşa sahte bal yediren o firmalar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi. 1 Aralık tarihli listede bal markaları yer aldı. İşte vatandaşa sahte bal yediren markalar...

Cansu Akalp

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan firmalara karşı savaşını sürdürüyor. Türkiye'nin 81 ilinde denetimlerini sürdüren ekipler, ürünlerinde hile yapan firmaları ve ürünlerini de tek tek ifşa ediyor.

BAKANLIK HİLELİ GIDALAR LİSTESİNİ GÜNCELLEDİ

"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit veya Tağşiş Yapılacak Gıdalar" olmak üzere 2 farklı liste üzerinden söz konusu ürünler ve markaları açıklanıyor. Bakanlık söz konusu listeyi bir kez daha güncelledi.

3 BAL MARKASI İFŞA EDİLDİ

1 Aralık tarihli listede 3 bal markası yer aldı. Süzme çiçek balı olarak satılan ürünlerde taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Hile yapıldığı tespit edilen bal markaları şöyle:

-Ravza
-Ecegün
-Asbal

Anahtar Kelimeler:
bal Tarım ve Orman Bakanlığı
