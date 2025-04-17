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Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Bu kez içinde yok yok! Lahmacunda at ve eşek eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde natamisin...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
17.04.2025 09:17
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit ve tağşiş gıda listeleri yayınlanmaya devam ediyor. Vatandaşın sağlığını tehlikeye düşürecek ya da güvensiz gıda ile karşı karşıya kalma ihtimalinin bulunduğu tüm markalar ve yeme-içme yerleri internet siteleri üzerinden ifşa ediliyor. Son olarak güncellenen listede peynir, kırmızı et ve baharattan çıkanlar listenin başını çekti. İşte güncel liste...

Bakanlık yeni listeyi yayınladı: Bu kez içinde yok yok! Lahmacunda at ve eşek eti, nar ekşisinde gıda boyası, peynirde natamisin...

Özellikle gıda sektöründe maliyetleri düşürmek için üreticiler ürünlerinde taklit-tağşiş karıştırabiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ise vatandaşın sağlığını korumak ve gıda sektöründeki hileli ürünleri yok etmek için internet sitesi üzerinden taklit-tağşiş ürünleri ifşa ediyor.

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Bakanlığın listesinde ağırlıklı olarak baharat, kırmızı et, zeytinyağı bulunurken ürünlerin içine katılanlar vatandaşın resmen midesini bulandırıyor. Son olarak ise Bakanlığın "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesine giren ürünler dikkat çekti.

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PEYNİRDE NATAMİSİN, LAHMACUNDA EŞEK ETİ

Cemalzade Ayçekirdeği ve Mısır Çeşnili Tam Yağlı Eritme Peynirinde Natamisin tespit edildi. Aynı zamanda, Sakarya'da "Bağ Konakları Cafe-Büfe" işletmesindeki lahmucunun iç harcından at ve eşek eti tespit edildi. Büfe, Bakanlığın listesinde iki kere girdi.

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Afyon'da dana kavurmada ve Antalya'da kırmızı et olarak satılan ürünlerde at ve eşek eti tespit edildi. Kahramanmaraş'ta ise kahvaltılık acukada gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

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Bakanlığın taklit ve tağşiş gıda listesinde giren ürünlerde ise zeytinyağı ve kaşar peyniri başı çekti. 6 zeytinyağı markasında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Kaşar peynir üretimi yapan 4 markanın ise ürünlerine bitkisel yağ karıştırdığı öğrenildi.

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NİŞASTA TESPİT EDİLDİ

Eritme peynirinin içinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edilirken; ışıl işlem görmüş piliç sucuklarda mekanik ayrıştırılmış kanatlı eti tespit edildi.

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NAR EKŞİSİNDE GIDA BOYASI

Mersin'in Akdeniz ilçesinde üretilen Sena Gıda Temizlik Plastik İnşaat Sanayi firmasına ait Vinsu markalı nar ekşisinde gıda boyası bulundu. Ayrıca yine aynı ilçede By Say Arıcılık firmasına ait Şİfa Bey markalı Süzme Çiçek Balında ise taklit veya tağşiş tespiti gerekçe gösterilerek listeye eklendi.

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İşte Bakanlığın güncel listesi...

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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