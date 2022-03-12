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Bakanlık yüzlerce kişiyi işe alacak! Başvurular 15 Mart'ta başlıyor

12.03.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar başvurularını 15-22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Bakanlık yüzlerce kişiyi işe alacak! Başvurular 15 Mart'ta başlıyor

Ticaret Bakanlığı, 41 muayene memuru, 309 gümrük muhafaza memuru ve 174 büro personeli olmak üzere toplam 524 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, 41 muayene memurunun alımı sözlü sınavla gerçekleştirilecek. 309 gümrük muhafaza memuru alımı için uygulamalı (fiziki yeterlilik) ve sözlü sınav süreci olacak. 174 büro personeli, KPSS puan sıralaması esas alınarak açıktan atama suretiyle görevlendirilecek.

BAŞVURULAR 15 MART'TA

Başvurular, dijital ortamda 15-22 Mart döneminde alınacak. Sınavlara katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra bakanlığın internet adresinin "Duyurular" bölümünde ilan edilecek. Adaylar, sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.

Başarılı olan adayların listesi Bakanlığın sitesinden paylaşılacak. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ilişkin bilgileri, Kariyer Kapısı üzerinden öğrenebilecek.

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