FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi 'Pilot bölgelerde başlayıp...'

Türkiye Perakendeciler Federasyonundan (TPF), marketlerin pazar günleri kapalı olması önerisinde bulunuldu. TPF Başkanı Ömer Düzgün, perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişinin ailesiyle aynı gün tatil yapamadığına vurgu yaparak "Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor" dedi. Düzgün "İlgili bakanlıklarla gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizde bu konudaki görüşlerimizi dile getirdik" derken öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayabileceğini belirtti.

'Bakanlıklarla görüştük' Marketler için 'pazar günü kapalı olsun' önerisi 'Pilot bölgelerde başlayıp...'

TPF (Türkiye Perakendeciler Federasyonu), 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporu'nu açıkladı. Rapor, yerel zincir mağazaların istihdama katkılarını kapsamlı şekilde ortaya koyarken gençlerin sektöre bakışından kadın istihdamının bölgesel etkisine kadar birçok yapısal sorun ve çözüm önerisine yer verdi.

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 1

Rapora göre, yerel perakende zincirleri Türkiye genelinde 100 binden fazla kişiye doğrudan istihdam sağlarken satış, lojistik, muhasebe ve yöneticilik gibi birçok alanda istihdam yaratıyor.

Özellikle küçük şehirlerde gençler ve kadınlar için önemli bir çalışma alanı sunan sektör, bölgesel kalkınmaya ve istihdam dengesine katkı sağlıyor. 18-30 yaş arasındaki genç çalışanlar, sektöre kalıcı bir kariyer gözüyle bakmıyor. Gençler, perakendeyi bir "ara durak" olarak görüyor ve başka mesleklere yönelme eğilimi taşıyor.

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 2

PAZAR GÜNLERİ MARKETLERİN KAPALI OLMASI ÖNERİSİ

Türkiye'de kadınların en yoğun çalıştığı sektörlerden birinin perakende olduğu belirtilen raporda, kadınların iş yaşamında kalıcılığını sağlamak için kreş desteği, vardiya planlaması ve güvenli ulaşım gibi sosyal mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor. TPF, kırsalda kadınların iş gücüne katılımı için perakende sektörünün hayati bir rol oynadığını belirtiyor.

Raporda öne çıkan önerilerden biri pazar günleri marketlerin kapalı olması yönünde oldu. Bu önerinin çalışanların aileleriyle aynı gün tatil yapabilmesini mümkün kılarak, sosyal hayatla iş hayatı arasında denge kurulmasını sağlayacağı ifade ediliyor.

Sürdürülebilir istihdamda sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, perakende sektöründe çalışanların pazar günü aileleriyle tatil yapamadıkları için sektörü kalıcı iş olarak görmedikleri vurgulanıyor.

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 3

"PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN YÜZ BİNLERCE KİŞİ, AİLESİYLE AYNI GÜN TATİL YAPAMIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TPF Başkanı Ömer Düzgün, pazar günleri marketlerin kapalı olmasının aile yapısını güçlendireceğini, sektörde sürdürülebilir istihdamı destekleyeceğini ve küçük esnafı kalkındıracağını belirterek, "Bugün perakende sektöründe çalışan yüz binlerce kişi, ailesiyle aynı gün tatil yapamıyor. Kendisi hafta içi izinli, eşi hafta sonu, çocuğu okulda, kendisi vardiyada." ifadelerini kullandı.

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 4

"BU DURUM SÜRDÜRÜLEBİLİR İSTİHDAMI DA OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Hafta sonu tatilinin aile bağlarını güçlendireceğini vurgulayan Düzgün, "Bu birbirinden uzaklaşmış hayatlar aile bağlarını zayıflatıyor, sosyal yorgunluk yaratıyor. Oysa ki aile, birlikte geçirilen zamanla güçlenir. Bu durum sürdürülebilir istihdamı da olumsuz etkiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2025 yılını Aile Yılı ilan etmesi çok değerli bir çerçeve çizmiştir. Biz de yerel zincirler olarak bu vizyona katkı sunmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 5

"İLGİLİ BAKANLIKLARLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ANKARA ZİYARETLERİMİZDE BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Düzgün, ilgili bakanlıklarla pazar günü tatili için görüşmeler gerçekleştirdiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Yerel zincirler olarak bu konuda öncü olmaya hazırız. Bu, aynı zamanda gençlerin sektöre bakışını değiştirecek, daha insani bir çalışma kültürü oluşturacaktır. Sektörümüz açısından da en önemlisi, bu uygulama sürdürülebilir istihdamın anahtarıdır. Çalışanlar kendilerini değerli hissettiklerinde, sosyal yaşamla iş arasında denge kurabildiklerinde o sektörde uzun yıllar kalmak ister. İşte bu yüzden, pazar günü tatili hem aile hem de perakende sektörü için geleceğe atılmış güçlü bir adımdır. İlgili bakanlıklarla gerçekleştirdiğimiz Ankara ziyaretlerimizde bu konudaki görüşlerimizi dile getirdik. Öncelikle pilot bölgelerde bu uygulama başlayarak Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de pazar günleri marketler kapalı olabilir. Küçük esnaf için de bu uygulama can suyu olacaktır. Hem yerli ekonomiyi, hem aile yapımızı hem de sürdürülebilir istihdamı güçlendirecek bir adım olacaktır." (AA)

Bakanlıklarla görüştük Marketler için pazar günü kapalı olsun önerisi Pilot bölgelerde başlayıp... 6Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacakHobi olarak başladı, patron oldu! 10 çalışanı var, müşteri bulamazken... Şubeler açacak
Sabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazelediSabiha Gökçen Havalimanı günlük uçuş sayısında rekor tazeledi

Anahtar Kelimeler:
market tatil kapalı perakende
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Barış Alper Yılmaz'dan Galatasaray yönetimine salvo! İpler artık tamamen kopma noktasına geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Fenerbahçe'nin başına talih kuşu kondu! Milli yıldız için 20 milyon Euro'nun üstünde teklif geldi

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Trump'ın odasındaki detay tüm dünyanın dilinde

Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı

Milyonlar maaş düzenlemesi bekliyordu, uzman isim açıkladı

Hurda aracı olanlar Meclis'ten karar bekliyor!

Hurda aracı olanlar Meclis'ten karar bekliyor!

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu!

Trafik sigortasında yeni primler belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.