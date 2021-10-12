Bakanlıktan 445 bin TL destek! Tek yapmanız gereken...

Ülkemizde çok parlak fikirleri olan kişiler, maddi imkansızlıklardan ötürü projelerini gerçekleştiremiyor. Devlet bu kişilere destek olmak amacıyla farklı farklı imkanlar sunuyor. Bu imkanlardan biri de yurt dışına markalaşarak açılmak isteyenlere sağlanıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından 50 bin dolara kadar sağlanan destek için ise bazı şartlar bulunuyor. İşte Bakanlık tarafından sağlanan desteğe başvurmak için gerekenler…

MARKASINI YURT DIŞINA TAŞIYANA DESTEK

Ticaret Bakanlığı markasını yurt dışına taşımak isteyenlere 445 bin TL’ye kadar destek sağlıyor. 4 yıl boyunca sağlanan destek yıllık olarak 50 bin dolar yanı 445 bin TL’yi buluyor. Markasını yurt dışına taşımak isteyenler tescil için gerçekleştirdikleri her bir harcamanın en az yüzde 50’sinden destek alıyor. Bu destek yüzde 60’a kadar da çıkabiliyor. Firmanın merkezi bu noktada önemli. Eğer ki firmanın merkezi 4, 5 ve 6. Teşvik bölgelerindeyse destek yüzde 60’a çıkıyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN DESTEK NASIL ALINIYOR?

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışına markasını taşıyanlara 445 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor. Destekten yararlanmak ise son derece kolay. Markasını yurt dışında tescil ettirip belgelerini o ülkedeki ticaret müşavirliğine onaylatanlar, Destek Yönetim Sistemi üzerinden başvurusunu gerçekleştirerek, destekten yararlanabiliyor.

MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ

Ticaret Bakanlığı bu desteğe ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşmıştır. TURQUALITY, uluslararası markalaşma potansiyeli olan firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla küresel bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir marka destek programıdır.

Bu itibarla, Türk markalarının desteklenerek “Türk Malı” imajının ve Türkiye’nin itibarının güçlendirilmesini hedefleyen 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Marka/TURQUALITY Programı kapsamında firmaların;

Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım ve marka tesciline ilişkin harcamaları,

Sertifikasyona ilişkin giderleri,

Moda/Endüstriyel ürün tasarımcısı/Şef/Aşçı istihdamına ilişkin giderleri,

Tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetleri,

Yurtdışı birimlere ilişkin giderleri,

Danışmanlık (Yönetim, tasarım, hukuk, bilişim) giderleri, desteklenmektedir.



