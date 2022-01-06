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Bakanlıktan açıklama geldi! İkinci el telefon alacaklara önemli uyarı

06.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığından ikinci el cep telefonu alacaklara önemli açıklama geldi. Bakanlık, cep telefonlarının belirlenmiş standartlara uygun şekilde yenilenerek satılması için yetkilendirdiği firma sayısını 11'e çıkardığını duyurdu. Açıklamanın devamında tüketicilere de uyarıda bulunarak yetkisiz şekilde 'yenilenmiş ürün' adı altında telefon satan firmalara ceza uygulandığı hatırlatıldı ve mağduriyet yaşanmaması için merkezler aracılığıyla işlem yapılmalarını önerildi. İ

Bakanlıktan açıklama geldi! İkinci el telefon alacaklara önemli uyarı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin çıkarılan düzenlemeyle kullanılmış cep telefonu ve tabletlerin Bakanlıkça yetkilendirilen yenileme merkezleri tarafından, belirlenen standartlara uygun şekilde yenilenmesine ve sertifikaya bağlanarak garantili bir şekilde "yenilenmiş ürün" olarak satışa sunulmasına imkan sağlandığı hatırlatıldı.

YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINA İLİŞKİN KDV İNDİRİMİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Bugüne kadar Bakanlıktan yetki belgesi alarak faaliyete başlayan firma sayısının 11"e çıktığına işaret edilen açıklamada, "Söz konusu uygulamanın hayatımıza girmesiyle birlikte tüketicilerimiz güvenli ve garantili ikinci el cep telefonu satın almaya başlamış ve bu sistem sayesinde kayıt dışılığın azalmasına, tüketicilerin elinde bulunan atıl cep telefonlarının ekonomiye kazandırılarak israfın önüne geçilmesine ve aynı zamanda ithalat kalemlerinde düşüş sağlanarak dış ticaret dengesine olumlu katkı yapmasına imkan sağlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İKİNCİ EL TELEFONDA KDV ORANI YÜZDE 1 OLMUŞTU

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle birlikte yenilenmiş cep telefonu teslimlerinde Cumhurbaşkanı kararı ile KDV oranı yüzde 1 olmuştu.

Açıklamada, yenileme merkezlerince yenilenmiş cep telefonlarını satın alan tüketicilerin ödemek zorunda oldukları yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e düşürülerek daha uygun fiyatlı ürün edinmelerine olanak sağlandığı anımsatılarak, "Tüketicilerin yenilenmiş cep telefonlarını satın alabilmelerine ilişkin olarak ilave bir teşvik de tüketicilerin finansman imkanlarının artırılması amacıyla yenilenmiş cep telefonu alımlarında taksitlendirme imkanlarının genişletilmesiyle yapılmıştır. Yapılan düzenlemeyle yenilenmiş cep telefonlarında taksit sayısı tüketici lehine olacak şekilde fiyatı 5 bin lira ve altındaki cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin liranın üzerindeki cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmiştir." bilgisi verildi.

Bakanlık açıklamasında tüketicilere ilişkin uyarıya da yer verilirken şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin olası bir mağduriyet yaşamamaları için yenilenmiş ikinci el cep telefonu satın alırken Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş yenileme merkezleri aracılığıyla işlem yapmaları önemlidir. Yetkisiz şekilde 'yenilenmiş ürün' adı altında cep telefonu satan firmaların iş ve işlemlerinin de Bakanlığımız tarafından takip edildiğinin ve mevzuata aykırı davranan firmalara gerekli idari yaptırımların uygulanacağının hatırlatılmasında fayda görülmektedir." (AA)

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