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Bakanlıktan 'asgari ücret ayarı'na hamle! Zammı fiyat artışına dönüştürenler için harekete geçildi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 08:46
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Ticaret Bakanlığı, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat denetimlerini arttırdığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır" denildi.

Bakanlıktan 'asgari ücret ayarı'na hamle! Zammı fiyat artışına dönüştürenler için harekete geçildi

Asgari ücret henüz belli olmadan çok sayıda rakam ve ihtimal konuşuluyor. Ancak konuşulan konulardan bir tanesi de asgari ücrete gelecek olan zammın fiyatlara nasıl yansıyacağı. Bunun yanında henüz asgari ücret netleşmeden ihtimalinin bile bazı fırsatçılarda fiyat artışı hamlesini getirdiği de gündemde. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde fahiş fiyat denetimlerinin arttırıldığı duyuruldu. Bakanlığın sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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"Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın beslenme, sağlıklı yaşama, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayan zorunlu mal ve hizmet sektörlerinde, hem vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek, hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

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Bu kapsamda, temel gıda maddesi olan su ve yumurta sektörlerinde yaygın dağıtım ağına sahip üretici firmalar ile bahse konu ürünlerin nihai tüketiciye ulaşımına aracılık eden dağıtıcı/perakendeci firmalar nezdinde ticaret müfettişleri tarafından 19-20 Kasım 2024 tarihlerinde eş zamanlı olarak yerinde denetimler ve incelemeler yapılmıştır. Denetim ve incelemelerin sonucunda alınacak kararlar ve uygulanacak idari ve mali cezalar kamuoyumuz ile hemen paylaşılacaktır.

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"HENÜZ ASGARİ ÜCRETTE ARTIŞ YAŞANMAMIŞ OLMASINA RAĞMEN FIRSATÇILARIN BUNU ÖNE SÜRÜP FİYATLARI HAKSIZ ŞEKİLDE ARTIRMA GİRİŞİMLERİ TAKİP EDİLİYOR"

Ayrıca, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını etkileyen başta kırmızı et ve beyaz et sektörü olmak üzere tüm sektörlerde fiyat hareketleri ve piyasalardaki anlık reaksiyonlar yakından takip edilmektedir. Henüz asgari ücrette bir artış yaşanmamış olmasına rağmen, bazı fırsatçıların bu durumu öne sürerek fiyatları haksız şekilde artırma girişimleri de Ticaret Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda, özellikle temel gıda ürünlerinde spekülatif fiyatlandırmalarla ilgili gelen şikâyetler doğrultusunda, başta ulusal, yerel ve zincir marketler olmak üzere halkımızın vazgeçilmez ihtiyaçlarının satıldığı tüm noktalardaki fiyat artışları titizlikle denetlenmektedir.

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"ASGARİ ÜCRET ARTIŞ ORANININ AYNISINI DİREKT FİYAT ARTIŞ ORANINA DÖNÜŞTÜRÜP..."

Asgari ücreti belirleme komisyonu daha henüz toplanmamışken ve Aralık ayı sonuna kadar belirlenmesi beklenen 2025 yılı asgari ücret rakamı 31 Ocak 2025 tarihinde çalışanlara ödenecek olduğu halde, asgari ücretteki artış ihtimalini şimdiden fiyatlamaya çalışan ve maliyet içindeki payını dikkate almadan, haksız bir şekilde asgari ücret artış oranının aynısını direkt fiyat artış oranına dönüştürüp fahiş fiyat uygulamaya kalkan satıcılara gereken kanuni denetimler ve cezai uygulamalar hiç tereddütsüz yapılacaktır.

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Ticaret Bakanlığı 81 il müdürlüklerince düzenli ve yoğun denetimler yapılmakta olup, 2024 yılının başından bugüne kadar 11 ayda 334 binden fazla işletme ve 15 milyon 50 bin 390 ürün denetlenmiştir. 194 bin 303 aykırılık bulunmuştur. 442 milyon lira il müdürlüklerimizce cezalar kesilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından 362 milyon lira ceza uygulamasına karar verilmiş ve tahsil edilmiştir.

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Ayrıca Tüketici Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüz tarafından da bu yılın 11 ayında 3 milyar 954 milyon lira ceza tahakkuk ettirilmiştir. Fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edilen ürünler, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca değerlendirilmiş ve ilgili mevzuat doğrultusunda 100 bin lira ile 1 milyon lira arasında idari para cezaları uygulanmıştır.

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Stokçuluk hallerinde ise öngörülen ceza tutarı her bir aykırılık için 1 milyon lira ile 12 milyon lira arasında uygulanmaktadır. 2025 yılında bu cezalar, yüzde 43,93'lük Yeniden Değerleme Oranı ile artırılarak uygulanacaktır. Fahiş fiyat oluşumunu gösterir işaretlerin ortaya çıkması halinde, diğer sektörlerde de benzer denetimlere hızlıca başlanacak, sektörel denetimlerin tamamlanmasını müteakip, fahiş fiyat artışı yapan firmalara kanuni-idari-mali cezalar uygulanacak ve sonuçlar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Ticaret Bakanlığımız, vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmecilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzeni sağlamak için mücadele kararlılığını aynı hassasiyet ve disiplinle sürdürecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Ticaret Bakanlığı
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