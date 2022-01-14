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Bakanlıktan flaş hamle: Bu ürünler indirimli satılsın

14.01.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlıktan gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlayan hamle geldi. Tarım Bakanlığı marketlerde son tüketim tarihi yaklaşan gıdaya indirim yapılması önerisi geldi. Tarım Bakanlığı 'Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu' yayımladı. Kılavuzda Müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebzelere reyon indirimi uygulanabileceği belirtildi. İndirim ile satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi.

Bakanlıktan flaş hamle: Bu ürünler indirimli satılsın

Tarım Bakanlığınca hazırlanan "Gıda Satış Noktalarında Gıda İsrafı ile Mücadele Kılavuzu"nda, tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli satılması önerisinde bulunuldu.

Milliyet'tin haberine göre,"Müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran" meyve ve sebzelere reyon indirimi uygulanabileceği belirtilen kılavuzda, indirim ile satılamayan ürünlerin ise ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verilebileceği ifade edildi. Kılavuzda, Türkiye'de kişi başına düşen gıda atığının 93 kilogram olduğu, 1 kg kırmızı et üretimi için 15 bin litre, 1 kg domates üretimi için 214 litre su tüketildiği anımsatıldı.

"GIDANIN İSRAF OLMADAN TÜKETİCİYLE BULUŞMASINI SAĞLAYIN"

Marketlerde gıda satışını hızlandırmanın, tercih edilen ilk strateji olduğu vurgulanan kılavuzda, "Gıda israfını önleme konusunda etkili ve gıda satış noktaları tarafından tercih edilen yöntemlerden bir diğeri ise reyon indirimleridir. Tüketim tarihine az kalmış ambalajlı gıdalarda, müşteri tarafından satın alım konusunda çekince uyandıran meyve ve sebze ürünlerinde uygulanan reyon indirimleri de, gıdanın israf olmadan tüketiciyle buluşmasını sağlamaktadır" denildi. Kılavuzda, "Hala tüketilebilir özellikteki tüketim tarihi yaklaşmış ürünlerin indirimli fiyatlar ile satışa sunulmasını sağlayın. Kısa raf ömrü olan ürünlerin satışlarını artırmak için bu ürünlere de dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulayın" önerisinde bulunuldu.

SATILMAZSA İHTİYAÇ SAHİBİNE

İndirim ile satılamayan yenilebilir durumunu kaybetmemiş, tüketime uygun ürünlerin ihtiyaç sahibi insanlara ücretsiz olarak verilebileceği belirtilen kılavuzda, "Marketlerin ücretsiz olarak bağışladıkları ürünler için ekstra hacimli dolapları ve alanları olup, ihtiyaç sahipleri gıdanın teminatını buradan gerçekleştirebilir ya da dernek ve vakıf aracılığı ile gıda bağışı gerçekleşerek israf önlenmiş olur" ifadesi kullanıldı.

İnsan sağlığı açısından tüketime uygun olmayan gıdaların ise çiftliklerde ya da barınaklarda hayvan yemi olarak kullanılabileceği ifade edilen kılavuzda, "Son tüketim tarihi geçen, soğuk zinciri kırılan, tüketimi hayvan sağlığına uygun olmayan hiçbir besin, hayvan yemi oluşumuna dahil edilemez" denildi. Bu ürünlerin biyodizel yakıt olarak kullanılabileceğine dikkat çekildi.

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