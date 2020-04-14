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Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 18:00 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, hayvancılık ve gıda işletmeleri ile tüketicilerin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alması gereken tedbirlere ilişkin broşür hazırlatarak 81 ile dağıttı.

Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin afiş ve broşürler hazırladı.

Broşürler, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine, üreticilere, perakende sektörüne, odalara ve birliklere dağıtılmak üzere gönderildi.

Broşürlerde, tarım, gıda ve hayvancılık işletmelerinde uyuması gereken kurallar ile gıda alışverişinde ve gıda ürünlerinin hazırlanmasında alınacak Kovid-19 tedbirleri belirtildi.

GIDA İŞLETMELERİ

Buna göre, gıda işletmelerinde çalışanlar arasına mutlaka en az 2 metrelik mesafe konulması, maske kullanılması, Kovid-19 belirtisi gösteren kişinin çalıştırılmaması, işletmeye girişlerin sınırlandırılması, her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, işletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulması gerekiyor. Broşürde, her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesi uyarısında da bulunuluyor.

Broşüre göre, Kovid-19'un gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor ancak enfekte bir kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında damlacıklar yoluyla ya da hapşırılan, öksürülen yüzeylerden temas yoluyla bulaşması söz konusu olabiliyor.

GIDA ALIŞVERİŞİ

Gıda alışverişine çıkmadan önce liste oluşturulması önerilen broşüre göre, kişinin yanında sprey el dezenfektanı veya kolonya bulundurması, evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince mutlaka maske kullanılması gerekiyor. Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven parmaklıkları gibi ortak yüzeylere temastan kaçınılması önem taşıyor. Market alışverişinin tek başına ve seri yapılması, kişiler arasında en az 2 metrelik mesafenin korunması, nakit para yerine temassız ödemenin kullanılması gibi önlemler de dikkati çekti.

Paket servisle gelen yemeğin temiz kaplara alınması, poşet ve ambalajların atılması uyarısına da yer verildi.

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ

Hayvancılık işletmelerinde ise daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyilmesi, maske kullanılması, işletme içi ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olması gerekiyor. Kıyafet değişikliği için işletme girişine özel bir yer ayrılması, giriş-çıkışlarda ellerin yıkanması ve dezenfektanlı ayak banyosu kullanılması önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda işletmeleri, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
İnşallah uyarlar ama neredeyse yarısı halâ Ne nerede ne kadar? Ne nerede ne zaman kaça düşer? düşüncesinde.
zaten para yok aldığımız 3 ekmek süt makarna buda zaten bir kaç dakika sürüyor çok para çok vakit kaybı az para çok vakit yani kötü de deil parasızlık bir bakıma iyi :))
Pos cihazlarının,kayar bantların temizlendiğine rastlamak mucize.Ayrıca yüzlerce,binlerce kişinin el değdiği ürünleri,kasiyer sabah taktığı eldivenle gün boyu scannerden geçiriyor.Marketlerden virüs kapmamak büyük şans işi.
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