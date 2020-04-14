Bakanlıktan gıda işletmeleri ile tüketiciye Kovid-19 uyarıları

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı ile Bilim Kurulu, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan ve yapılması gereken çalışmalara ilişkin afiş ve broşürler hazırladı.

Broşürler, bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine, üreticilere, perakende sektörüne, odalara ve birliklere dağıtılmak üzere gönderildi.

Broşürlerde, tarım, gıda ve hayvancılık işletmelerinde uyuması gereken kurallar ile gıda alışverişinde ve gıda ürünlerinin hazırlanmasında alınacak Kovid-19 tedbirleri belirtildi.

GIDA İŞLETMELERİ

Buna göre, gıda işletmelerinde çalışanlar arasına mutlaka en az 2 metrelik mesafe konulması, maske kullanılması, Kovid-19 belirtisi gösteren kişinin çalıştırılmaması, işletmeye girişlerin sınırlandırılması, her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, işletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurulması gerekiyor. Broşürde, her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesi uyarısında da bulunuluyor.

Broşüre göre, Kovid-19'un gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor ancak enfekte bir kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında damlacıklar yoluyla ya da hapşırılan, öksürülen yüzeylerden temas yoluyla bulaşması söz konusu olabiliyor.