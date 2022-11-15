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Bakanlıktan 'Huggy Wuggy' hamlesi! Toplatılıyor...

15.11.2022 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanlığı "Huggy Wuggy" türü oyuncaklar için harekete geçti. Ticaret Bakanlığı iki firmanın ürettiği "Huggy Wuggy" oyuncakla ilgili toplatma kararı aldı. Ayrıca satın alınmış ürünler de geri çağırıldı.

Bakanlıktan 'Huggy Wuggy' hamlesi! Toplatılıyor...

Ticaret Bakanlığı, 'Huggy Wuggy' tasarımlı oyuncaklara incelemeye aldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sebebiyle gündeme gelen “Huggy Wuggy” adlı bir video oyun karakterinin oyuncaklarının da piyasaya arz edilmesiyle konu Bakanlığın incelemeye aldığı ve yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğduğu belirtilerek şu bilgiler verildi:

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“Bakanlığımız; tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirmektedir. Oyuncaklar da bu alanda Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürünlerden olup, düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı denetimleri gerekse satış yeri denetimleri ile piyasaya arz edilmiş olan ürünler kontrollere tabi tutulmaktadır. Söz konusu denetimlerde oyuncaklar Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olan “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği”ne göre numune alınarak analize tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler sonucunda kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu önlemlere ek olarak; söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri www.guvensizurun.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS)’nde ilan edilmektedir.
Bu kapsamda Bakanlığımızca “Huggy Wuggy” karakterinin oyuncaklarına yönelik denetimler gerçekleştirilmiş, riskli olduğu değerlendirilen ürünlerden numune alınmıştır.

CEZASI VAR

Yapılan testler sonucunda “Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği” gerekliliklerini karşılamadığı tespit edilen 2 ürün için 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu uyarınca ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması ve tüketicilerden geri çağırılması amacıyla duyuru yapılması ile ürünleri piyasaya arz eden firmalara toplam 123.600 TL idari para cezası uygulanmasına 10.11.2022 tarihinde karar verilmiştir. Söz konusu ürünlerin bilgileri GÜBİS’te paylaşılmıştır.

Bakanlığımızca, hassas tüketici kitlesi olan çocukların ürünlerden kaynaklanan tehlikelerden korunması amacıyla gerek önleyici tedbirler gerekse denetimler yoluyla gerçekleştirilen çalışmalar hassasiyetle sürdürülecektir.

Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaların yanı sıra, oyuncak satın alınırken;CE işareti bulunan ürünlerin satın alınması, Ambalajında ve etiketinde üretici/ithalatçı bilgisinin bulunmasına dikkat edilmesi, Uyarıların mutlaka okunması ve titizlikle uygulanması,Çocuğun yaşına uygun ürünlerin satın alınması, 3 yaş altı oyuncak satın alırken oyuncaklarda keskin kenarların, sivri uçların, küçük parçaların ve küçük topların bulunmamasına dikkat edilmesi; oyuncaklardan kaynaklanabilecek risklerden çocukların korunması için önem taşımaktadır.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
gümrük ve ticaret bakanlığı

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