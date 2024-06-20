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Bakanlıktan kadın girişimciler için web sitesi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
20.06.2024 11:11
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, girişimci olan ve olmayı hedefleyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını bir internet sitesinde topladı.

Bakanlıktan kadın girişimciler için web sitesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile "Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü" imzaladıklarını hatırlattı.

Türkiye'de kadın girişimci sayısını artırmayı, mevcut kadın girişimcilerin güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Göktaş, "Bu kapsamda Bakanlık olarak girişimci olan ve girişimci olmayı hedefleyen kadınlar için eğitim, araştırma, finansal destek ve mentörlük çalışmalarını tek bir platformda topladık. Kadın girişimciler, ihtiyaç duydukları bilgi ve desteklere 'https://kadingirisimci.gov.tr/' web sitemiz üzerinden ulaşılıyor." ifadelerini kullandı.

Web sitesinde, kadın girişimciliği alanında kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve uluslararası kuruluşlar tarafından sunulan hizmetlerin yer aldığını aktaran Göktaş, "Destek ve Teşvikler" başlığı altında, bakanlıklar, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu, bankalar, kalkınma ajansları gibi kurum ve kuruluşlarca sunulan destek ve teşviklere kolayca ulaşılabildiğini belirtti.

"İHTİYAÇ DUYDUKLARI BİLGİYE DAHA KISA SÜREDE ULAŞABİLİYOR"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde yürüttüğümüz 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında da kadın kooperatiflerinin ve ürünlerinin tanıtımı başta olmak üzere kooperatifler arasında işbirliği ağı oluşturmalarına destek olan 593 kadın kooperatifinin kayıtlı olduğu Kadın Kooperatifleri Web Portalı'na (www.kadinkoop.org) da erişilerek, kadın kooperatiflerinin çalışma alanlarına ilişkin bilgi edinilebiliyor.

Kadın girişimcilerimiz yine web sitesi üzerinden Bakanlığımızca yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' kapsamında oluşturulan dijital portaldaki (www.geleceginikurangenckadinlar.org) fırsatlar haritasında, iş, staj, eğitim ve girişim desteklerinden yararlanabiliyor. Asistan desteği ile yapay zekanın avantajlarından faydalanarak sorularını yazıp, ihtiyaç duydukları bilgiye daha kısa sürede ulaşabiliyor."

Web sitesinde, kadın girişimciliği alanındaki mevcut duruma ve verilere ilişkin güncel bilgiler ve kadınlara ilham vermesi amacıyla rol model girişimci kadınların başarı hikayeleri, proje ve çalışmaların da yer aldığını bildiren Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, siteden, kadın girişimciliği alanındaki faaliyetlere ilişkin haberler, düzenlenecek etkinlikler ve yapılacak çalışmalara ilişkin duyurular ile hazırlanan yayınlara ulaşılabildiğini de ifade etti.

Express


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Anahtar Kelimeler:
girişimci
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