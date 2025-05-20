Bakanlıktan Marmara Denizi'ne sıkı takip! 1 milyardan fazla para cezası...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemi ile mücadelesini son hız sürdürüyor. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı denetimleri devam ediyor.
Bakanlık sahada denetimlerini sürdürürken kusurlu görülen işletmeler, deniz araçlarına para cezası kesildi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi.
Denetimler sonucunda, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.
Marmara hepimizin!— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) May 20, 2025
Denetimlerimiz sonucunda;
2️⃣.0️⃣9️⃣1️⃣ tesis ve 8️⃣0️⃣5️⃣ deniz aracına toplam 1 milyar 808 milyon 701 bin 429 TL idari para cezası uygulandı,
2️⃣6️⃣8️⃣ işletmenin faaliyetleri durduruldu. pic.twitter.com/rGazsk5iHU
Okuyucu Yorumları 0 yorum