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Bakanlıktan Marmara Denizi'ne sıkı takip! 1 milyardan fazla para cezası...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı denetimlerini devam ediyor. Marmara Denizi'ne yönelik sıkı tedbirler devam ederken denetimler sonucunda 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı.

Bakanlıktan Marmara Denizi'ne sıkı takip! 1 milyardan fazla para cezası...
Ezgi Sivritepe

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Marmara Denizi'ndeki müsilaj problemi ile mücadelesini son hız sürdürüyor. Müsilaj ile mücadele kapsamında Marmara Denizi Koruma Eylem Planı denetimleri devam ediyor.

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Bakanlık sahada denetimlerini sürdürürken kusurlu görülen işletmeler, deniz araçlarına para cezası kesildi. Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 272 bin 288 işletme ve deniz aracı denetlendi.

Denetimler sonucunda, 2 bin 896 işletme ve deniz aracına 1 milyar 808 milyon 701 bin TL idari ceza uygulandı. 268 işletmenin faaliyeti durduruldu.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Murat Kurum Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Müsilaj
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