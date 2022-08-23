FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

23.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 'ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması' kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) zarara uğratan işlemlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan, SGK'yı zarara uğratan işlemlerle ilgili suç duyurusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yönelik yürütülen 'ilaç ve tıbbi cihaz' soruşturması sonucunda kamunun zarara uğratıldığı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız tarafından sürdürülen ilaç ve tıbbi cihaz soruşturması sonucu SGK'da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açık arttırmayla satıldı! Rekor fiyat...Açık arttırmayla satıldı! Rekor fiyat...
Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor Almanlar çareyi Trabzon'da buldu! 700 adet gidiyor
Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyorTicaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor
Anahtar Kelimeler:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sgk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

'Alexander Sörloth transferi bitti!'

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

Emekliler dikkat! 10 bin liraya dayandı

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

Erdoğan'ın talimatı sonrası peş peşe indirim hamlesi!

EYT’den sonra bir müjde de sözleşmeli çalışanlar için! Geçici işçi, taşeron… Tek tek açıklandı

EYT’den sonra bir müjde de sözleşmeli çalışanlar için! Geçici işçi, taşeron… Tek tek açıklandı

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Bakan Kurum duyurdu! İşte sosyal konut projesinin detayları

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Basit bir kaşıntının sonu facia olabilir

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Erkeklere meydan okudu! “Boşuna uğraşmayın bize tapıyorsunuz”

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Öpme bahanesiyle yaklaştı! Kulağını kopartıp yedi

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.