FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bakanlıktan uyarı geldi: Son tarih 31 Aralık, başvurularınız yanmasın

Bakanlıktan uyarı geldi: Son tarih 31 Aralık, başvurularınız yanmasın

27.12.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan 2/B ve tarım arazileri satışında başvuruların 31 Aralık tarihinde sona ereceği uyarısı geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini yapmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlıktan uyarı geldi: Son tarih 31 Aralık, başvurularınız yanmasın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, 2/B ve tarım arazileri satışında başvuru süresinin 31 Aralık tarihinde sona ereceği hatırlatması yapıldı. Bu yıl Nisan ayında 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin başvuru ve ödeme süresi 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. Bakanlık açıklamasında vatandaşlara, herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için başvurularını yapma çağrısında bulunuldu.

a9495011-bab2-4285-b295-103e3dfba5fd

BUGÜNE KADAR 1 MİLYON VATANDAŞ TAPULARINA KAVUŞTURULDU

Açıklamada, devlet ile vatandaşlar arasında yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözümü için hayata geçirilen 2/B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde bugüne kadar 1 milyon vatandaşın tapularına kavuşturulduğu hatırlatıldı.
Bakanlık’tan yapılan açıklamada, vatandaşların mülkiyet sorunlarının çözümüne yönelik bu düzenlemeden daha fazla hak sahibinin yararlanabilmesini sağlamak için yapılan son yasal değişiklik ile 2/B ve Hazine’ye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin olarak şu ifadeler kullanıldı:

“Süresi içinde başvurmayanlar, yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenler ile taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikiden fazlasını vadesinde ödemeyenler için başvuru ve ödeme süresinin 31 Aralık tarihine kadar uzatıldığını hatırlatırız. Vatandaşlarımız herhangi bir hak kaybı yaşamaması için başvuru ve ödemelerini son tarih olan 31 Aralık tarihine kadar yapabilirler.” (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol, doğal gaz, dar ve orta gelirliye destek.... Bakan Nebati paylaştı: 'Mümkün olduğunca...'Petrol, doğal gaz, dar ve orta gelirliye destek.... Bakan Nebati paylaştı: 'Mümkün olduğunca...'
5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler5 milyon liralık altın! Orada bir servet yatıyor… Harekete geçtiler
Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…Çalışanlar dikkat! Maaşlardaki vergi yükü düşüyor! 2 bin 250 lira…
Anahtar Kelimeler:
2b arazi nedir çevre ve şehircili bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Memur ve emekliye zam! 3 ihtimal ile en düşük maaş tablosu

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

Yıl sonunda orduya dünyayı sarsan emir! "En yüksek savaş hazırlığında olun"

EYT bekleyenler için son şans! Takvim netleşti, 223 bin liraya yükselecek: Ucuz borçlanma...

EYT bekleyenler için son şans! Takvim netleşti, 223 bin liraya yükselecek: Ucuz borçlanma...

Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!

Beyaz eşya, cep telefonu, tablet... Yeni karar alındı!

Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı

Burcu Biricik'in 'Muhteşem Yüzyıl'daki estetiksiz hali gündem oldu! O detay tartışma yarattı

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Asgari ücretten 1-2 gün sonra hemen zam geldi! Etiketlerdeki o detay şoke etti…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Yıla damgasını vuran en iyi airfryerları sizin için seçtik! Fiyatlar artmadan mutlaka alın

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Kamera kalitesine herkes hayran kalıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.