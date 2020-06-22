FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Baker Hughes: ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

Baker Hughes: ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.06.2020 09:21 | Son Güncelleme

ABD'de petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 12 Haziran'da biten haftada toplam 13 adet düşüşle 266 adete inerek, 1940 ylından bu yana en düşük düzeye geriledi.

Baker Hughes: ABD'de sondaj kule sayısı 80 yılın en düşüğünde

Baker Hughes verilerine göre, ABD'de bu dönemde petrol sondaj kule sayısı 10 adet düşerek 189 adete ve doğalgaz sondaj kule sayısı da 3 adet düşerek 75 adete geriledi.

Böylece, ABD'deki toplam sondaj kule sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 azalmış oldu.

Aynı haftada, Kanada'da petrol sondaj kule sayısı 2 adet düşüşle 5 adete gerilerken, doğalgaz sondaj kule sayısı da 2 adet düşüşle 12 düzeyine indi.

Böylece, Kanada'da da toplam sondaj kule sayısı 4 adet düşüşle 17 ile tüm zamanların en düşük düzeyine indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve başını Rusya'nın çektiği diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC+ grubu bu ayın başlarında yaptığı toplantıda, günde ortalama 9.7 milyon varili bulan üretim kısıntısının Temmuz sonuna kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı.

KAYNAK:DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Bakan Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımıBakan Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımı
Plakanıza ceza yazılmış olabilir!Plakanıza ceza yazılmış olabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Bursa'da sel felaketi! Bakan Soylu olay yerinde

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

Dolandırıcıların gönderdiği mesaj hayatını değiştirdi! İşinin patronu oldu

6 ay kuma gömüyorlar! Sipariş yağıyor

6 ay kuma gömüyorlar! Sipariş yağıyor

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışanlar dikkat! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Milyonlarca emekli için önemli ‘haciz’ uyarısı

Milyonlarca emekli için önemli ‘haciz’ uyarısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Torba teklif kabul edildi!

Torba teklif kabul edildi!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

KYK borcunda erteleme ve indirim müjdesi! Eğer bunları yaparsanız...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korona virüs ve tescil, şalgam ihracatını arttırdı

Koronavirüs hem tüketimi hem de ihracatı artırdı

Akaryakıta çifte zam geliyor

Akaryakıta çifte zam geliyor

Gram altın ne kadar? (22 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Milyonlarca emekli için önemli ‘haciz’ uyarısı

Milyonlarca emekli için önemli ‘haciz’ uyarısı

Bakan Berat Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımı

Bakan Albayrak'tan Babalar Günü paylaşımı

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak! İnşası sürüyor

Türkiye'nin ilk uçak gemisi olacak!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.