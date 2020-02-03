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Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 1 adet düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ocak itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 675 adete geriledi.

İstanbul, 3 Şubat (DHA) - ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 31 Ocak itibarıyla son bir haftada 1 adet düşüşle 675 adete geriledi.
Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 3 adet düşüşle 112 adete geriledi ve böylece ABD'de faaliyetini sürdüren petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı bir haftada 4 adet düşüşle 790 adete düştü.
Baker Hughes tarafından internet sitesinde açıklanan verilere göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 255 adet azaldı. Sondaj kulelerinin 768 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 21 adedi ise açık sularda yer aldı. Bu dönemde, petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 3 adette kaldı.
ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 395 adete gerilerken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet artışla 406 olarak açıklandı.
Aynı dönemde Kanada'da sondaj kule sayısı, 3 adet artışla 247'ye çıkarken, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 21'de kaldı ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 1 adet düşüşle 1,037 adete geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyeleri ve Rusya'nın dahil olduğu diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ Grubu Ortak Teknik Komite toplantısı Çin'de ortaya çıkan coronavirüs salgınının petrol talebine etkisini görüşmek için 4-5 Şubat tarihlerinde Viyana'da yapılacak Teknik Komite'nin petrol arz kısıntısı anlaşmasının Mart sonrasına uzatılıp uzatılmaması veya daha derin bir üretim kısıntısına ihtiyaç olup olmadığı konusunda bir tavsiyede bulunması bekleniyor.

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