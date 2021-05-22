Bakkallar, manavlar ve fırınlar 5000 TL hibe desteği alabiliyor mu?

Dün Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un da açıklamaları ile kesinleşen yardımlar için başvuru tarihi ise 25 Mayıs olarak açıklandı. Buna göre esnaflar, 3 bin ve 5 bin TL’den oluşan yardımdan yararlanmak için 25 Mayıs’ta e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek. Peki 5 bin liralık destekten kimler yararlanıyor?

5 BİN TL’LİK TEK SEFERLİK DESTEK

Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflara iki grup halinde destek olmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacağını ifade etmişti.

Buna göre 1.grupta; kahve, kıraathane, pastane, kafe, çay bahçesi, okul ve okul personel servisleri, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar, lunaparklar internet kafeler gibi işletmeler yer alıyor. Sayıları 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacak.

İKİNCİ GRUBA 3 BİN TL DESTEK

Destek verilecek ikinci grupta ise; bakım, onarım, tamirat, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, kaporta işleri ile uğraşanlar, kuru temizlemeciler, çilingirler, konfeksiyoncular, zücaciyeler, seyyar satıcılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, bakırcılar, ayakkabılar, tuhafiyeciler, kurs işletmecileri yer alıyor.

Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan, lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü, pazarcı ve terziler de dahil edilecek. Bu gruptaki esnafa bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verilecek.



