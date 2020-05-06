Baklavaya zam gelecek mi? Fıstık fiyatları ne kadar oldu?

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi dalında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetlerden olan baklavaya talebin düşmesi ve son 2 ayda baklavada kullanılan boz fıstıkta fiyat düşüşünden dolayı bayramda zam yapılmayacak. Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışından aldıkları siparişleri yetiştirmek için çalışan tatlıcılar, fıstık fiyatlarındaki düşüşün baklavanın fiyatının standart kalmasını sağladığını ifade ediyor. İşletmeler ürettiği baklavaları paket servis ve kargo ile isteyenlere ulaştırırken, bayram öncesi sipariş yoğunluğunu karşılamaya çalışıyor.

'BAYRAMDA ZAM OLMAYACAK'

Gaziantep Baklavacılar ve Aşçılar Derneği Başkanı Bahattin Sökmen, baklavanın Gaziantep ve Türkiye için milli bir değer olduğunu söyledi. Son aylarda baklavaya olan talebin azaldığını belirten Sökmen, koronavirüs tedbirleri nedeniyle insanların genelde evde vakit geçirdiğini ve baklava tüketiminin azaldığını söyledi. Baklavalık fıstığın fiyatında yaşanan düşüşün de zammın önüne geçtiğini anlatan Sökmen, "Bayramda herhangi bir zam söz konusu değil. Gerek bu yıl Antep fıstığında fazla rekolte bekliyor olmamız gerekse son 2 ayda fıstıkta yaşanan düşüşten dolayı zam yapmadık. Vatandaşlarımız bayramda gönül rahatlığı ile baklava yiyebilirler" dedi.