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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı yeniden başladı

25.05.2024 14:08
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Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun (BTK) Gürcistan'dan geçen bazı bölümlerinde modernizasyon ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla yük taşımacılığı yeniden başladı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nda yük taşımacılığı yeniden başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakım çalışmaları tamamlanarak 20 Mayıs'ta yeniden hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı'nın Zengezur Koridoru ile birlikte Orta Koridor'daki demir ve kara yolu yük taşıma kapasitesini de artıracağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BTK Demir Yolu Hattı, geçen yıl 24 Mayıs'ta Marabda-Ahılkelek kesiminde başlatılan bakım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden işletmeye açıldı.

Bu kapsamda, 440 ton soda külü yüklü ilk ihracat treni dün Türkiye'den Azerbaycan'a doğru yola çıktı. Azerbaycan'dan Adana-Yenice'ye plastik ham maddesi taşıyan ilk tren de bu sabah saatlerinde Kars üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Uraloğlu, 30 Ekim 2017'de Türkiye-Gürcistan ve Azerbaycan işbirliğiyle açılan BTK Demir Yolu Hattı'nda, bugüne kadar konvansiyonel de dahil toplam 1 milyon 470 bin ton yük taşındığını ifade etti.

Bu sayıların, hattın bölge için ne kadar önemli bir demir yolu hattı olduğunu gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "Toplam 757 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı’nın 429 kilometresi Azerbaycan, 220 kilometresi Gürcistan ve 79 kilometresi Türkiye sınırları içinde yer alıyor. Hatta ilk ticari taşıma 30 Ekim 2017'de Kazakistan ile Türkiye arasında 4 bin 700 kilometrelik mesafede başladı. Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Çin’e yük taşımacılığı gerçekleştiriliyor." bilgisini verdi.

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Uraloğlu, Çin'in Xian şehrinden 42 konteyner yüklü vagondan oluşan blok yük treninin, 6 Kasım 2019'da Ankara'dan Çekya'nın Prag şehrine gönderildiğini hatırlatarak, trenin, Çin-Türkiye parkurunu 12, Çin-Prag parkurunu ise 18 günde tamamladığını hatırlattı.

Trenin, Demir İpek Yolu üzerinden Çin'den Avrupa'ya giden ve Marmaray'ı kullanarak kıtaya ulaşan ilk yük treni olarak tarihe geçtiğini aktaran Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'den Çin'e ilk ihracat blok treni 4 Aralık 2020'de Çerkezköy'den hareket ederek Xian eyaletinde Xinzhu şehrine ulaşmıştı. Ayrıca asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz 6 Şubat depremleri sonrasında Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı ile Çin'den Türkiye'ye 200 konteyner içinde 50 bin adet yaşam çadırı taşındı. Bu anlamda da bu hattın çok büyük katkısını gördük."

"YILDA 1500 BLOK TREN İŞLETMEYİ VE 6,5 MİLYON TON YÜK TAŞIMAYI HEDEFLİYORUZ"

Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasında Orta Koridor ve BTK Hattı ile orta vadede yıllık 200 blok tren işletmeyi hedeflediklerini belirterek, "Uzun vadede ise Orta Koridor ve Bakü-Tiflis-Kars güzergahından yılda 1500 blok tren işletmeyi ve 6,5 milyon ton yük taşıması yapılmasını hedefliyoruz. Ayrıca Türkiye ile Çin arasındaki toplam seyir süresini 10 güne düşürmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Orta Koridor ve BTK Hattı'nın etkinliğini artıracak Zengezur Koridoru'nun önemine de dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Zengezur Koridoru, Azerbaycan'ın batı kısımları ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan üzerinden Zengezur Bölgesi'nden geçecek kara ve demir yolu hatlarını birleştirecek. Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla beraber, Orta Koridor'un demir yolu ve kara yolu yük taşıma kapasitesi artacak. Bu da Pekin'den Londra'ya uzanan Doğu-Batı ticaretinin artışına olumlu katkı sağlayacak. Orta Koridor'un etkinliğinin artmasıyla hem Azerbaycan ile Hazar Denizi üzerinde geliştirilebilecek projeler hem de Nahçıvan ve Rusya ile ulaşım ve enerji alanında sağlanabilecek işbirlikleriyle ülkemizin bölgedeki stratejik konumunun önemi artacak."Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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