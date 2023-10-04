Bakan Bolat, '3 aydır devam ediyor' diyerek duyurdu: İhracatta yeni rekor

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 2023 yılı Eylül ayı Dış Ticaret Rakamları basın açıklaması Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla, Uludağ İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 yılı eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye Eylül ayı ihracatı yüzde 0,3 artarak 22,7 milyar olarak gerçekleşti. Böylece, Cumhuriyet tarihinin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaşılmış oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında peş peşe Cumhuriyet tarihi aylık rekorları kırılmış oldu.

Bakan Bolat, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“2024 yılı dünya ekonomisi için gerek büyüme anlamında oldukça durgun bir seyir gösteriyor. Küresel ticaret anlamında yine çok ciddi bir durgunluk var. Gelişmiş ülkeler açısından gerileme de söz konusu. Biz ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kaldık bunun hem büyüme anlamında üretime, dış ticaret anlamında ihracat rakamları açısından olumsuz etkileri yaşadık. Buna rağmen ihracat performansımız bu yılın ilk 9 ayı itibarıyla ekonomimizdeki dayanıklılığı göstermektedir.

Eylül ayında ihracatımız yüzde 0.3 lük artışlar 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu şu anlama geliyor: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ayı ihracat rakamına ulaştık. Tebrik ediyoruz.

‘3 AYDIR İHRACATIMIZ YÜKSELEN SEYİR GÖSTERİYOR’

Temmuz ayında ihracat rakamımız Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Ağustos ayında yine Cumhuriyet tarihimizin en yüksek rakamıydı. Bu anlamda ihracat anlamında iyi bir performans gösterdik. Temmuz ayında 20.3 milyar dolardı, ağustos ayında 21.6 milyar dolara yükseldik, eylül ayında da 22.7 milyar dolara ulaştık. 3 aydır ihracatımız sürekli yükselen bir seyir gösteriyor. Bu önemli bir başarı.”



