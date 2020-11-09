Balık fiyatlarının ateşi düşmedi! Mezgitin kilosu 100 lira

Karadeniz’de 1 Eylül’de başlayan sezonun ardından denize açılan tekneler bol palamut ile dönerken bugünlerde hem palamut hem de diğer balık çeşitlerinde belirgin bir azalma yaşandığından fiyatlar da yükselmiş durumda.

Trabzon Balık Halinde bugün itibariyle barbun, sargan, istavrit gibi balıkların kilosu 50 TL’den satılırken, yerli hamsi bugünlerde tezgahları süslemesine rağmen fiyatının 20 TL’nin altına inmediği gözlendi.

Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, Sinop tarafından gelen hamsinin kilosunu 40-50 TL’den sattıklarını belirterek “Şu an en pahalı haftayı yaşıyoruz. Hamsinin kasası 500 TL, kilosunu 40-50 TL’den satıyoruz. İstavritin kasası 350-400 TL civarında, kilosunu 35 TL’den satıyoruz. İri mezgit 50 TL, barbun 50 TL, palamut büyüklüğüne göre 25 -40 TL arasında. Sargan 50 TL. En yüksek fiyat hamside diyebiliriz kilosu 50 TL. Sattığım hamsi yerli değil Sinop tarafından geliyor. Yerli hamsi bugün gelmeye başladı. Balık çok az olduğu için fiyat pahalı. Havalar daha da soğursa fiyatlar düşer” dedi.