Balık tezgahlarında hamsi bolluğu!

Karadeniz'de av yasağının sona ermesiyle tezgahlardaki balık çeşitliliği ve bolluğu sürüyor. Trabzon’da sezonun ilk haftalarında bolca avlanan istavrit yerini hamsiye bırakırken kilosu 100 liradan satışa sunuluyor.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonun ilk haftalarından itibaren ağlara en çok takılan istavrit yerini hamsiye bırakırken mezgit, somon, levrek, çupra, barbun ve az avlanan palamut da tezgahları süsleyen diğer balıkların arasına girdi. Trabzon Balıkçılar Hali’nde hamsinin ve istavritin kilosu 100 mezgidin 350, çupra ve levrek 500, barbon 300, tirsi 250 liradan satışa sunulurken az avlanan palamudun fiyatı ise 250-300 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar ise tercihlerini en çok hamsiden yana kullanıyor.

‘VATANDAŞ HAMSİYE DOYDU’

Balıkçı Kadir Pınar, hamsi sezonunun bereketli geçtiğini ifade ederek, “Hamsi açısından sezon çok bereketli geçiyor ama diğer balıklardaki bolluk düşük. Bu sene palamut olmadı, hamsinin olduğu sene zaten palamut olmaz. Çingene palamutları zaman zaman geliyor. Fiyatlara çok makul bir seviyede seyrediyor. Hamsi az çıkarsa 100 lira, bolsa 50 liraya kadar düşüyor. Günde 60-70 kasa hamsi satıyorduk. Şu anda 20 kasa satamıyoruz. Belli ki vatandaş hamsiye doydu” dedi.

Balıkçı Ahmet Çoğalmış, vatandaşların ilk tercihinin hamsi olduğunu belirterek, “Hamsi tüm bolluğuyla devam ediyor. Ara ara palamut geliyor. İyi bir sezon yaşıyoruz. Hamsi 15-20 gün daha devam eder. Havalar bozuk olursa kaybolabilir. Ne olacağı belli olmaz ama vatandaş hamsiye biz de satmaya doyduk. Sezon başında vatandaşın ilk talebi hamsi olur, bu yüzden de yoğunluk olur” diye konuştu.

‘BALIK ÇEŞİTLERİ BOL’

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, tezgahtaki balık çeşitlerinin bolluğuna değinerek, “Sezon hamsiyle başladı, palamudun olmadığı bir sezondu. Geçen sene de palamut çok boldu, hamsiye başlayan sezon hamsiyle devam ediyor. Vatandaş yaklaşık 3 aydır hamsi yiyor. Bu sene hamsi çok erken çıktı. Mezgit, istavrit, somon ve çupra var. Diğer balık çeşitleri de bol. Havalar bozunca balık azalır, fiyatlarda biraz yukarı çıkar” ifadelerini kullandı.

‘BU SENE ÇOK HAMSİ YEDİK’

Müşteri Necla Biricik sıkça hamsi yediğini ifade ederek, “Hamsi aldık, çok güzeldi, akşam yemeğinde yiyeceğiz inşallah. Bu sene çok hamsi yedik. Tavası da buğulaması da güzel oluyor” diye konuştu.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

