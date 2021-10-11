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Balık ucuza alınıyor, 4-5 kat pahalı satılıyor!

11.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde bir çok üründe olduğu gibi balıkta da bu işin emeğini çekenlerden 4 liraya alınan balıklar 30-35 liraya 10 ile 20 lira arasında alınan balıklar ise 50 ile 80 TL arasında tezgahlarda vatandaşa satılıyor. Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın,"20 liraya aldıkları balığı 60-80 liraya satıyorlar, vatandaşa yansımıyor, şimdi bu da mı devletin suçu kabzımalların elinde, yazıktır, günahtır" diyerek tepki gösterdi.

Ülke genelinde bir çok üründe olduğu gibi balıkta, aynı şekilde denizden tezgaha ulaşmasında aracılar yer alıyor. Bu nedenle balık vatandaşa 4-5 kat fazla fiyata ulaşıyor. Sezonun açılmasının ardından evlerinin yüzünü görmeyi unutan balıkçılar sabah gün doğmadan yola çıkarak ertesi gün avlarını yapıp dönüşe geçiyor. Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan balıkçı barınağında da büyük ve küçüklü teknelerle açılan balıkçılar yoğun emek vererek kazanç sağlamaya çalışıyor. Trol balıkçılığıyla uğraşan Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın'da, sektör de yaşanan sıkıntıları dile getirerek aracılar nedeniyle vatandaşın ucuz balık yiyemediğini kaydetti.
Hem masraflı hem de zahmetli bir sektörde çalıştıklarını aktaran Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, "Balığımız para etmiyor. Yani bizden balığı 10 liraya alıyorlar, 50 liraya satıyorlar. 20 liraya alıyorlar 70 liraya 80 liraya tezgahta satıyorlar. Bizden keserbaş barbunu 45 liraya alışları var, tezgahta 120 lira, 150 lira arasında satışı var. Büyük marketler de örnekleri var. Bize 4 lira balığın kilosunu yazıyorlar. Kubbes 4 lira, 4 liraya balık olur mu, oluyor. Vatandaşa yansısın, vatandaşa yansımıyor" dedi.

"BALIĞI UCUZA ALIP PAHALIYA SATIYORLAR"

Mazotun pahalı olduğuna dikkat çeken Başkan Sakın, "Günlük bu teknenin 5 bin lira masrafı var. 5 tane çalışan eleman var. Biz bu balık piyasası ile nasıl para kazanacağız, nasıl borç ödeyeceğiz. Biz istiyoruz ki devletimizin en kısa zamanda bu işlere el atsın. Bakın şuanda her çeşit balık var. Ağın içinde karidesimiz var, çimçim karidesimiz, barbunya, keserbaş, mercan, istavrit, kolyoz dediğimiz balıkların hepsi var. Biz bu balıkları sahile götürdüğümüz zaman istiyoruz ki bizim halkımız vatandaşımız ucuz balık yesin. Bizden balığı ucuza alıyorlar, pahalı satıyorlar" diye konuştu.

"BU DEVLETİN SUÇU MU, KABZIMALLARIN ELİNDE"

Kendisinin sattığı balığın içinde mazotu, işçisi, yağı, kumanyası, halatı, ağı gibi bir çok masrafı olduğuna vurgu yapan Yalçın, "20 liraya balık satacağım, 20 liraya aldıkları balığı 60 liraya, 80 liraya satıyorlar, vatandaşa yansımıyor. Şimdi bu da mı devletin suçu. Yani arada kalmış, kabzımalların elinde, yazıktır, günahtır bir sürü balıkçıların borçları var. Bizde üreticiyiz. Balığı tutuyoruz, 4 liraya balık yazmış bana. 4 liraya balık satacağım ben nasıl para kazanacağım. Hadi gidin deyin ki vatandaşa 4 liraya balık yiyor musunuz diye sorun. En kötü balık 40-50 lira. Yiyemiyorlar. Niye vatandaşa yansıtamıyoruz biz bunu. Bu balığı vatandaşın yemesi lazım, daha ucuz yemesi lazım. Biz biran önce devletin bu balık satışlarıyla ilgili konuya el atmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (İHA)

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