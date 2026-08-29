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Balıkçı tezgahında hareketlilik!

Denizlerde av yasağının kalkmasına kısa bir süre kala balıkçı tezgahlarında hareketlilik başladı. Sezonun açılmasıyla ağlara en çok takılan balıklardan biri olan palamut, bu hafta sonu uygun fiyatıyla vatandaşların yüzünü güldürdü.

Balıkçı tezgahında hareketlilik!

Semt pazarları ve balık hallerinde palamutun tanesi 125 liradan satışa sunulurken, fiyatların düşmesi hem tüketiciyi hem de balıkçı esnafını memnun etti. Tezgahlardaki palamutların yalnızca fiyatı değil, boyutları da dikkat çekiyor. Balıkçı esnafı, bu dönemde yakalanan palamutların ortalama 600-800 gram ağırlığında ve oldukça etli olduğunu belirtiyor.

ESNAF MEMNUN

Balıkçılar, havaların soğuması ve palamut sürülerinin Karadeniz ile Marmara'daki hareketliliğinin artmasıyla birlikte av miktarının yükseleceğini ifade ediyor. Esnaf, palamutun tanesinin 125 liraya kadar gerilemesinin satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "Hem doyurucu hem de cep yakmıyor. Satışlardan oldukça memnunuz" değerlendirmesinde bulunuyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
av yasağı deniz
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