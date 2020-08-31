Balıkçılar 1 Eylül’de 'vira bismillah' diyecek! Fiyatalar yarı yarıya düşecek

15 Nisan 2020 tarihinde gelen av yasağı, 1 Eylül’de sona eriyor. 1 Eylül 2020’de gırgır tekneleri denilen büyük tekneler ilk balık avlarına çıkılacak. 15 Nisan 2020’den beri yasaktan dolayı, balık fiyatları ve çeşitleri epey etkilenmişti. Denizden az miktarda balık çıkarken, balık fiyatları da yükseliş göstermişti. Ancak özellikle Akdeniz Bölgesi’nde havaların iyi gitmesi ve av yasağının sonlarına gelmesi dolayısıyla balık fiyatları ucuzladı. 1 Eylül’de sona erecek av yasağı ile birlikte fiyatların daha da düşmesi beklenirken, tezgahlarda en pahalı balığın 20-25 lira arasında olması bekleniyor.

Yeni balık sezonu ile ilgili İHA muhabirine konuşan Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan’dan beri av yasağı olduğunu hatırlattı. 1 Eylül’de av yasağının bittiğini ve gırgırların denizlere açılacağını vurgulayan Polat, "Tabi Akdeniz bölgesinde havalar sıcak olduğundan bizim teknelerimiz 15’inde çıkacak. 15 Eylül’den itibaren balık yasağımız tamamen kalkıyor ve her çeşit balığımız çıkacak. İşte barbun, levrek, mezgit, çupra, gümüş, karides, kalamar çıkacak. Yani aklınıza hangi balık geliyorsa tezgahta bulabileceksiniz. Akdeniz balık çeşitliliği çok yüksek bir denizdir. Halkımız bu balık sezonunu değerlendirsinler. Çünkü Eylül, Ekim ve Kasım aylarını özellikle öneriyoruz. Bu aylar balık fiyatlarının çok uygun olduğu aylardır. Balık fiyatlarında yüzde 50’den yüzde 80’e varan indirimler olur. Halkımız bu taze ve ucuz fiyatlı balıkları değerlendirsinler. Balık vitamindir, sağlıktır. Omega 3 ve 6 açısından zengindir. Balık her yaştan insanlara fayda sağlayan doğal bir yiyecektir. Şu anda dünyada doğallığını korumuş ender yiyeceklerden biri balıktır. Bu pandemi sürecinde özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü balık bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Haftada en az bir kere sofralarımıza sokmamız lazım. Halkımızı balık yemeye davet ediyorum” diye konuştu.