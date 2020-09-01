Balıkçılar "vira bismillah" dedi

Yaklaşık 4 buçuk aylık aranın ardından balık avı sezonu 1 Eylül itibarıyla yeniden başladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezonu erken kapatan balıkçılar da "vira bismillah" diyerek gece yarısından sonra denize açıldı.

Hem kaptanların hem de tayfanın ortak beklentisi sofralarda, ağlarda bol balığın olduğu verimli bir sezon geçirilmesi.

Balıkçılar yeni sezondan umutlu, önümüzdeki günlerinde bol bol Palamut ve İstavrit bekleniyor.

Pandemi döneminde denizlerdeki hareketlilik azaldığından yeni sezonda balık çeşitliliğinin de bol olması öngörülüyor.

Av sezonu nisan ayına kadar sürecek.

