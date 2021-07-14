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Balıkçılara verilen destek ödemelerinin ne kadar olacağı açıklandı! İşte 2021-2022 balıkçılık desteği miktarları

14.07.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ve denizde faaliyet gösteren boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, avlanma yönetimi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında 2021 ve 2022 yıllarında sağlanacak destek tutarları belli oldu. Öte yandan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere verilen destek bu yıl için iki katına çıkarıldı.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesine İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Kararla, 2021 ve 2022 yıllarında uygulanacak geleneksel kıyı balıkçılığının kayıt altına alınması desteklemelerine ilişkin hususlar belirlendi.

Buna göre, geçerli bir su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip, iç sularda faaliyet gösteren balıkçı gemilerinin tamamı ve denizde faaliyet gösteren boyu 12 metreden küçük balıkçı gemilerine, avlanma yönetimi, avlanılan ürün ve miktarlarının kayıt altına alınması ve sosyoekonomik durumlarına ilişkin verilerin toplanması karşılığında destek sağlanacak.

DESTEK ÖDEMELERİ BALIĞIN BOYUNA GÖRE VERİLECEK

Boyu 0-4,99 metre olan deniz ve iç su balıkçı gemileri için adet başına 1000 lira, 5-7,99 metre olanlar için 1250 lira, 8-9,99 metre olanlar için 1350 lira, 10-11,99 metre deniz balıkçı gemileri ile 10 metreden büyük iç su balıkçı gemileri için 1450 lira destek ödemesi yapılacak.

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BAZI İLLERE İKİ KATI DESTEK VERİLECEK

Marmara Denizi'ne kıyısı olan ve denizde balıkçılık yapan Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova'daki tezkere sahibi gemilere, sadece bu yıl için birim desteklemenin 2 katı destekleme ödemesi gerçekleştirilecek.

Destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğundan hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemlere konu olmayacak.

Ödemeler için gerekli finansman, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 ve 2022 yılı tarımsal destekleme bütçesinden karşılanacak.

Kaynak: AA

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