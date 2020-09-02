FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu

Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.09.2020 10:50 | Son Güncelleme

Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte denizin ilk mahsulleri satılmaya başladı. Bu sene balıkçıların gözdesi ise palamut oldu. Gürpınar Balık Hali'nde palamudun çifti 20 liradan satıldı.

Balıkçıların gözdesi palamut mezatta 10 liradan alıcı buldu

2020-2021 su ürünleri av sezonu 1 Eylül itibarıyla açıldı. Balıkçıları her yıl olduğu gibi bu yıl da 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını attı. Yılın ilk mahsulleri satışa çıktı. Satışların başlamasının ardından pazarcılar, restoran işletmecileri gece saatlerinde Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Balık Hali'ne akın etti. Halin ve balıkçıların gözdesi palamut oldu. Mezat usulü satışın yapıldığı halde satıcılar palamudun çift fiyatını 30 liradan açtı. Kıyasıya pazarlığın yapıldığı mezatta palamudun çifti 20 liradan satıldı. Hale gelen balıklardan istavritin kasası 300, tekirin 100, mezgitin ise 80 liradan alıcı buldu.

MEZATTA 10 LİRA, TEZGAHTA 15 LİRA

Halde palamut satan ve 30 liradan fiyat açılışı yapan Serdar Can, “30 lira ile açılış yaptık, 20 liradan sattık. Vatandaşlar da pazarda tanesinin 15 liradan alacak. Şu anda fiyatlar hesaplı. Bu sene denizden çok umutluyuz. Özellikle palamut, istavrit, sarı kanat bereketli olacak gibi duruyor. İstavritin kasasını da 300-350 civarı satacağız. Tezgahta da vatandaşlar kilosunu 20-25 liraya alabilecek" dedi.

Balıkçı Mahmut Uçan da, “Bu sene bolluk senesi. Palamudu halkımız rahatlıkla tanesi 10-15 lira arasında yiyecek. Bunlar şimdi küçük, bunlara 'Çingene Palamudu' diyoruz. 15 gün sonra çok uygun fiyatta halkımızın sofrasında olacak. Işık avcılığı yasaklandığı için hamsi biraz az ama o da bollaşacak. Ancak şimdi hem palamut hem sardalya tanesini 10-15 liradan yiyebilecek" diye konuştu.

Öte yandan istavrit, mezgit ve tekir de alıcılarıyla buluştu. Bu yıl tekirin kilosunun 20-25 liradan satılacağını söyleyen Fatih Gül, “Tekirin kasasına şimdilik 100 lira diyoruz ama havanın sıcaklığına, esnafın durumuna bağlı fiyatlar. Kasa fiyatı açılışını 100 liradan yaptık. Vatandaşlar da 20-25 liradan pazardan alabilir" dedi.

KAYNAK:DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDemet Evgar'ın acı günüDemet Evgar'ın acı günü
Ağustos ayının zam şampiyonu belli olduAğustos ayının zam şampiyonu belli oldu
Ev alıp satarken hangi evraklar isteniyor?Ev alıp satarken hangi evraklar isteniyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Dikkat! Sıcaklıklar artacak: Dışarı çıkmayın
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy son haliyle şaşırttı
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
Altın fiyatları zirvede! İşte ilk rakamlar
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
AB’ye otomobil toplatma ve üreticilere para cezası kesme yetkisi
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Altın yatırımcılarına önemli uyarı!
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Parasını ödediği lüks cipe şok eden ÖTV farkı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Altının yükselişi devam ediyor!
Altının yükselişi devam ediyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Kısa çalışma ödeneği Eylül'de bitiyor mu?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çorum'da üretilen 'Mor lavaş' ihracat hazırlığında
Çorum'da üretiliyor! Dünyaya açılacak
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli? Ünlü uzmandan altın için "Tsunamiye hazırlanın" yorumu!
Altın yatırımcısı neye dikkat etmeli?
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı
Altın alacaklar dikkat!
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Ağustos ayı ihracat rakamları açıklandı
Dünyaca ünlü İtalyan mozzarella peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!
Dünyaca ünlü İtalyan peynirine Karadeniz'den rakip çıktı!
Ağustos ayının zam şampiyonu patlıcan
Ağustos ayının zam şampiyonu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.