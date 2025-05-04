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Balıkesir'e 101 sürekli işçi ve 48 hekim ataması yapıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı yapılacağı açıklandı. Balıkesir'e tahsis edilen kontenjan çerçevesinde temizlik personeli ve güvenlik görevlisi pozisyonlarında toplam 101 kişilik kadro açıldı.

Balıkesir'e 101 sürekli işçi ve 48 hekim ataması yapıldı

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yaptığı açıklamada Balıkesir'e ayrılan kadronun istihdam açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Hemşerilerimize yeni iş imkânları sağlamak için çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Balıkesir'e 91 temizlik personeli ve 10 güvenlik görevlisi olmak üzere toplamda 101 kişilik sürekli işçi kadrosu açılmıştır" dedi.

Aydemir, "4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek olan alımlar için adaylar, ilan edilen şartları taşıdıkları takdirde başvurularını 05-09 Mayıs 2025 tarihleri arasında http://esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapabilecek" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Balıkesir il genelindeki sağlık kuruluşlarına önemli sayıda yeni hekim ataması yapıldı. Açıklanan kura sonuçlarına göre, Balıkesir'e 22'si uzman hekim olmak üzere toplam 48 hekim kadrosu tahsis edildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
İşçi hekim
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