Balıkta zam şampiyonu çinekop oldu: Kilosu 60 lira

Akçakoca’da pandemi sebebiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında balıkçı tezgahlarında durgunluk yaşanıyor. Hava şartları sebebiyle balık fiyatlarında artış görülürken, zam şampiyonu ise çinekop balığı oldu. Tezgahlarda hamsi 25 TL, barbun 40 TL, çupra 20 TL, mezgit 25 TL, alabalık 10 TL, somon 35 TL, istavrit ise 35 TL’den satışa sunuldu. Çinekop ise 60 TL’den satılarak, zam şampiyonu oldu. Balıkçılar en pahalı balığın çinekop olduğunu belirterek, hafta sonu kısıtlaması sebebiyle satışların düşük olduğunu, en çok rağbetin ise hamsi, barbun ve mezgite olduğunu kaydetti.

(İHA)

