Balkonda sebze yetiştirme dönemi! 5 kiloda 138 lira kâr

Akaryakıt, gübre fiyatları, soğuk havalar ve gıda fırsatçıları nedeniyle geçtiğimiz aylarda meyve ve sebze fiyatları alıp başını gitmiş, pazar tezgâhlarında 1 kilo patlıcanın kilosu 60 lirayı görmüştü. Havaların ısınmasıyla birlikte fiyatlar düşüşe geçti. Ancak fiyatlar geçtiğimiz yıllara göre hala yüksek. Hal böyle olunca vatandaş da yeni çözüm arayışına girdi. Fiyatların yüksek olmasından şikâyet eden vatandaşlar balkonda sebze-meyve yetiştirmeye başladı.

ARTIK HOBİ DEĞİL MECBURİYET

Habertürk TV’de yer alan haberde, Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın yanı başında sebze tohumu satan işyerlerinde hareketlilik olduğu aktarıldı. Biber, domates çeşitleri, patlıcan, salatalık, kabak tohum satışlarının arttığı ifade edildi. Eskiden balkonlarda meyve-sebze yetiştirmenin keyifli bir hobi olduğu ifade edilen haberde, artık bunun ev ekonomisine katkı sağlamak için yaptığı kaydedildi.

EN ÇOK KIL BİBER FİDESİ TERCİH EDİLİYOR

Çarşı esnafı mevsim itibariyle domates, biber, salatalık ve özellikle fiyatının pahalı olması nedeniyle kıl biberin en çok tercih edilen ürün olduğunu söyledi. Böylelikle 5 ya da 6 fide ile bir ailenin yaz boyu biber ihtiyacının karşılanacağını bildiren esnaf, domates ve salatalığın ise biraz daha zor yetiştirildiğini dile getirdi. Geçtiğimiz haftalarda tezgâhta 10 liraya kadar yükselen maydanozun da 15 gün gibi kısa bir sürede yetişebildiği aktarıldı.

ARADAKİ FİYAT FARKI 138 LİRA

Fide ve tohum fiyatlarının 4 liradan başladığı bilgisini veren çarşı esnafı, “Aşılı fideler ise 8 lira ancak verimi çok daha yüksek. 1’e 10 veriyorlar. Pazarda kilosu 30 lira. 3 fideye verilen 12 lira ile 4 ila 5 kilo biber elde edilebilir. İyi bir bakım ile bu 6 kiloya kadar yükselebilir. Ancak fidelerde de geçen seneye oranla yüzde 50’ye yakın zam var. Geçen sene 2,5 – 3 liraydı” dedi.



