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Bangladeş'in para birimi nedir? Bangladeş'in para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:08
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Bangladeş ya da resmi adıyla Bangladeş Halk Cumhuriyeti dünyada en çok insanın yaşadığı yoğun nüfuslu ülkeler arasında yer alır. Aynı şekilde dünyadaki en fakir ülkeler arasında da yer alan ülke geçmişten beri ekonomik açıdan gelişmeye devam etmektedir. Ülkedeki yoğun nüfus ve fakirlik söz konusu olduğunda ise sık sık para biriminin de ne olduğu merak edilmektedir. Peki, Bangladeş'in para birimi nedir?

Bangladeş'in para birimi nedir? Bangladeş'in para biriminin kodu ve sembolü

İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Bangladeş, kilometrekareye denk gelen insan oranı bakımından dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olarak bilinmektedir. Bu ülkede ılıman bir iklim hakim olduğundan muson yağmurlarının sık sık vurması sebebiyle sellerle mücadele edilmektedir. Geçmişte Pakistan'ın bir eyaleti olarak sayılırken, 1971 yılında bağımsızlığını ilan eden bir devlet olarak merak edilen ülkelerden biridir. Bangladeş hakkında en çok merak edilen konular arasında resmi para birimi de bulunmaktadır.

Bangladeş'in para birimi nedir?

Bangladeş'in resmi para birimi Bangladeş Takası'dır. Bangladeş Takası'nın kısaltması BDT olarak geçer. BDT kısaltması uluslararası finans piyasalarında kullanılan para birimi kodu olarak Bangladeş’in parasını temsil eder. Para biriminin her türlü yönetimi ve dolaşımı ülkenin merkez bankası olan Bangladeş Bankası tarafından yürütülmektedir. Bangladeş Taka’sının para birimi sembolü Tk olarak adlandırılır.

Bangladeş Takası Tk 1'den Tk 1.000'e kadar artış gösteren kağıt paralar olarak kullanılmaktadır. 1 Bangladeş Takası ise 100 poishadan oluşur. Madeni paralar 1 ve 50 arası poisha ve Tk1 ila Tk5 arasında dolaşımdadır. Bangladeş parası dünyadaki en değersiz para birimleri arasında yer almaktadır.

Bangladeş Takası, ülkenin Kurtuluş Savaşı olarak adlandırdığı Pakistan'dan kurtulduğu ve bağımsızlığını kazandığı süreçten bir sene sonra yani 1972 yılında resmi para birimi olarak ilan edildi. Bangladeş Takası'ndan önce kullanılan para birimi ise Pakistan Rupi’siydi (PKR).

Dünyanın en küçük ekonomilerinden biri olan Bangladeş 2010 yılı sonrasında kayda değer büyüme gerçekleştirmiştir. Bu doğrultuda IMF tarafından 2016 senesinde en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur.

Bangladeş oldukça büyük giyim endüstrilerine ev sahipliği yapmaktadır. Giyim ihracatının ülkedeki 4,4 milyon kişiye istihdam sağlamasıyla beraber bu alandaki büyüme de devam etmektedir. Bangladeş’in başkenti aynı zamanda bir ihracat merkezi olarak öne çıkar. Giyim endüstrisinin yanı sıra ülkede tarımda da önemli miktarda üretim gerçekleşmektedir. Bangladeşli yöneticiler 2031 yılına gelindiğinde üst-orta gelir statüsüne ulaşacaklarını ifade etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş para
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