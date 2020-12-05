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Banka çalışma saatleri ile ilgili önemli değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.12.2020 15:11 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirler, bankaların mesai saatleri üzerinde de etkili oldu. Bu nedenle bankalar çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2020 yeni banka çalışma saatleri

Banka çalışma saatleri ile ilgili önemli değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerde artış yaşanıyor. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm bankalar bu konuda değişikliğe gitmezken bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışıyor.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. İnternet sitesinde; "Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemleriniz için evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz." açıklaması yer aldı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de internet sitesinde konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı. Açıklamada "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık." ifadesi yer aldı. Buna göre alınan önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da resmi internet sitesinde yaptığı değişiklikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesi yer aldı. Buna göre 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yaptı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Banka, şubelerinin 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Müşterilerine bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamalarını, internet şubesini ve ATM'lerini tercih etmelerini önerdi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası ise şubelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Bankaların güncel kredi faiz oranları... 4 Aralık 2020 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!Bankaların güncel kredi faiz oranları... 4 Aralık 2020 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!

Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

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