Banka çalışma saatleri ile ilgili önemli değişiklik! Bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde alınan tedbirlerde artış yaşanıyor. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirler doğrultusunda bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm bankalar bu konuda değişikliğe gitmezken bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar... BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ? Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışıyor.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. İnternet sitesinde; "Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemleriniz için evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz." açıklaması yer aldı. QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır." ifadesi yer aldı.