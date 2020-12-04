FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların güncel kredi faiz oranları... 4 Aralık 2020 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!

Bankaların güncel kredi faiz oranları... 4 Aralık 2020 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.12.2020 09:44 | Son Güncelleme

İhtiyaç sahibi vatandaşlar bankaların 4 Aralık 2020 Cuma güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Taşıt, konut ya da ihtiyaç kredisi çekerek koronavirüsten kaynaklanan sıkıntılarla birlikte bazı ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların son dakika haberlerine ulaşmaya çalışıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar? 4 Aralık 2020 Cuma bankaların güncel kredi faiz oranları..

Bankaların güncel kredi faiz oranları... 4 Aralık 2020 Cuma Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları!

Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkisi altına almasına devam ediyor. Türkiye'yi de ekonomik olarak etkilemeye devam eden koronavirüs salgını sürecinde, zor durumda kalan vatandaşlar bazı ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sağladığı kredi paketleri kampanyalarından faydalanmak istiyor. 4 Aralık 2020 Cuma bankaların güncel konut kredisi faiz oranları son zamanlarda vatandaşların en çok aradığı kredilerden birisi oldu. Koronavirüsten dolayı evini değiştirmek isteyen vatandaşlar, en uygun konut kredisi veren bankaları araştırmaya başladı. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel konut kredisi faiz oranları haberimizde. İşte en uygun konut kredisi veren bankalar listesi...

Vakıfbank'tan yeni sendikasyon kredisi anlaşmasıVakıfbank'tan yeni sendikasyon kredisi anlaşması

en uygun taşıt kredisi veren bankaları güncel taşıt kredisi faiz oranlarını

4 ARALIK 2020 CUMA BANKALARIN GÜNCEL İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Vatandaşlar, koronavirüs salgınından dolayı bankalara gitmeden önce güncel ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Koronavirüs salgınından dolayı sürekli güncellenen en uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar, bütçelerine göre en uygun ihtiyaç kredisi veren bankadan kredi çekmek istiyor. Pandemi sürecinden dolayı kredi çekmek isteyen vatandaşların talepleri, bankaların kredi faiz oranlarını sürekli güncellemelerine neden oldu. Ziraat Bankası, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti BBVA, TEB, Akbank ve Halkbank güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer aldı. Bu süreçte koronavirüsten dolayı toplu taşıma kullanmak istemeyen ve taşıt kredisi çekerek otomobil almak isteyen vatandaşlar, en uygun taşıt kredisi veren bankaları ve güncel taşıt kredisi faiz oranlarını araştırıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanmadan ulaşım ihtiyacını karşılamak isteyen kişilerin araştırmalarına yardımcı olmak adına 4 Aralık 2020 Cuma Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları haberimizde...

güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları

4 ARALIK 2020 ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLAR

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

4 ARALIK 2020 HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

4 ARALIK 2020 VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49

en uygun konut kredisi faiz oranları!

4 ARALIK 2020 İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.50

Ev kredisi: 1.35

4 ARALIK 2020 AKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.81

Taşıt kredisi: 1.45

Konut kredisi: 1.34

Çağrı Merkezi İhtiyaç Kredisi: 1.89

4 ARALIK 2020 GARANTİ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49'dan başlıyor

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

4 ARALIK 2020 TEB KREDİ FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49

Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?Faiz artınca krediler de artar mı... Uzman yorumladı: Faiz artarsa ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi düşer mi yükselir mi?
7 bankanın çalışma saatleri değişti7 bankanın çalışma saatleri değişti


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!Mutlu bir evliliğin anahtarı: Cinsel Uyum!
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alıyor!Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz
Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde yüz
Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
Kadir Topbaş Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma alındı
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması
Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
Asgari ücretin en az iki katı olarak belirledik
İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Araç bulamayabilirsiniz
İkinci el otomobil alacaklara önemli uyarı! Araç bulamayabilirsiniz
O para bugün hesaplarda!
O para bugün hesaplarda!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
Emsal niteliğinde karar! Araçtaki dolu hasarını tespit etmeyen ekspertize ceza
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
242 yıllık perakende zinciri iflas etti
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
31 Aralık'tan itibaren zorunlu oluyor! 1083 lira cezası var
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goji berry yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Goji berry yetiştiriciliği nasıl yapılır?
2021 yeni bekçi alımları... Mahalle/çarşı bekçi alımları ne zaman? E-devlet bekçi başvuru ekranı kaç kişi alınacak? Bekçi maaşları kaç TL?
Binlerce bekçi alımı yapılacak!
Kira zam oranı Aralık 2020... Aralık ayı ev kirası zam oranı ne kadar?
Ev kirası zam oranı belli oldu!
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Asgari ücrette kritik gün
Asgari ücrette kritik gün
4D'li taşeron ve kamu işçilerine ikramiye ödeme 2020... 4. ilave tediye ödemeleri 2020 ne zaman? 52 günlük ikramiye 4. taksit ödeme tarihleri!
Binlerce işçi bu günü bekliyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.