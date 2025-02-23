Banka dışı mali kuruluşlar geçen yıl 896,2 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştı

Ürün ve hizmetleriyle alternatif finansmana erişimde olanak sağlayan banka dışı mali kuruluşlar özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlere sağladıkları destekle öne çıkarken, sektör olarak büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda banka dışı mali kuruluşların geçen sene aktif büyüklüğü artarken, net karlarında da yükseliş görüldü.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) derlediği verilere göre, banka dışı mali kuruluşların toplam aktif büyüklüğü geçen yıl 2023'e göre yüzde 39,5 artarak 642,3 milyar liradan, 896,2 milyar liraya yükseldi.

Finansal kiralama, faktoring, tüketici finansman ve varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüklerine bakıldığında en fazla aktif büyüklüğe finansal kiralama şirketlerinin ulaştığı görüldü.

Geçen yıl finansal kiralama şirketlerinin aktif büyüklüğü 2023'e göre yüzde 23 artarak, 271,9 milyar liradan, 334,5 milyar liraya yükseldi.

2023'te 214,1 milyar lira aktif büyüklüğe sahip olan faktoring şirketlerinin aktif büyüklüğü 2024'te yüzde 47,6 artışla 316 milyar liraya çıktı.

Söz konusu dönemde, tüketici finansman şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 52,3 yükselerek 139,6 milyar liradan 212,5 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin aktif büyüklüğü yüzde 98,3 artışla 33,2 milyar liraya yükseldi.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN NET KARI 21 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Banka dışı mali kuruluşların net karı da 2024'te yüzde 38,5 artışla 37,6 milyar liradan 52,2 milyar liraya çıktı.

Bu dönemde, finansal kiralama şirketlerinin net karı yüzde 18,6 yükselişle 14,5 milyar liradan 17,2 milyar liraya, faktoring şirketlerinin net karı yüzde 48,9 artarak, 14,2 milyar liradan 21,2 milyar liraya, tüketici finansman şirketlerinin net karı yüzde 84,7 artışla 4,6 milyar liradan 8,6 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin net karı yüzde 21 yükselişle 4,3 milyar liradan 5,2 milyar liraya ulaştı.

Şirketlerin 2023'te 101,8 milyar lira olan öz kaynakları ise yüzde 59,6 artarak 162,6 milyar liraya çıktı.

Finansal kiralama şirketlerinin öz kaynakları yüzde 50,6 arttı ve 41,1 milyar liradan 61,9 milyar liraya, faktoring şirketlerinin öz kaynakları da yüzde 68,4 artışla 34 milyar liradan 57,2 milyar liraya ulaştı.

Tüketici finansman şirketlerinin öz kaynakları yüzde 59 yükselerek 17,8 milyar liradan 28,3 milyar liraya, varlık yönetim şirketlerinin öz kaynakları yüzde 68,8 artarak 9 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseldi.

"2024, FİNANSAL KURUMLAR BİRLİĞİ SEKTÖRLERİ İÇİN GÜÇLÜ BÜYÜME VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM DÖNEMİ OLDU"

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2024 yılı yaşadığımız zorluklara rağmen FKB sektörleri için güçlü bir büyüme ve dijital dönüşüm dönemi oldu. FKB'nin temsil ettiği beş sektörün 2024 yılı konsolide verilerine göre işlem hacmi yüzde 67,6 oranında büyüyerek 2 trilyon 44 milyar lira, aktif toplamı yüzde 47,2 oranında artarak 988 milyar lira, öz kaynak büyüklüğü yüzde 71,7 artarak 192 milyar lira, müşteri sayısı ise 6 milyon adet olarak gerçekleşti." diye konuştu.

Finansal Kurumlar Birliği çatısı altında bir araya gelen finansal kiralama, faktoring, finansman, varlık yönetim ve tasarruf finansmanı şirketleri olarak "Birlikten Kuvvet Doğar" anlayışıyla kararlılıkla yol aldıklarını aktaran Ballı, şunları kaydetti:

"Toplam aktif büyüklüğümüzdeki artış, sektörün finansal sağlamlığının ve piyasadaki etkinliğinin arttığını ortaya koyuyor. Net karda ve öz kaynaklarda görülen güçlü büyüme, şirketlerin karlılıklarını artırırken, aynı zamanda sermaye yeterliliklerini güçlendirdiklerini gösteriyor. Bu veriler, sektördeki kurumsal disiplinin, etkin risk yönetiminin ve müşteri odaklı çözümlerin bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Finansal verilerimiz, üyelerimizin ülkemizin ekonomik istikrarına ve reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik özverili çalışmalarının bir göstergesi oldu. Bu başarı, geleceğe yönelik çalışmalarımız için de önemli bir ilham kaynağı."

Ballı, 2025'in ekonomi politikalarının etkilerinin daha belirgin hale geleceği bir dönem olacağını söyledi.

Döviz kuru dalgalanmalarının kontrol altına alındığı 2024'ün ardından sektörlerde öngörülebilirliğin artacağını dile getiren Ballı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışından kredi temini ve dış ticaret işlem hacimlerinin büyümesi bekleniyor. Faiz oranlarının aşağı gelmesi ile sektörlerimizin beklediği bazı mevzuat düzenlemelerinin kamu otoritesi tarafından yapılması, finansal kurumların maliyetlerini düşürerek rekabetçi fiyatlama yapmasına imkan tanıyacak ve KOBİ'lerimiz ile hane halkının finansmana erişimini kolaylaştıracaktır. FKB olarak, 2025 yılında da finansal ekosistemde daha etkin bir rol üstlenmeye kararlıyız."

Ballı, FKB'nin 2025 stratejik hedefleri arasında dijitalleşme projelerinin tamamlanması, sürdürülebilir finansman uygulamalarının yaygınlaştırılması ve KOBİ'lere özel yeni finansman modellerinin devreye alınmasının yer aldığını belirterek, "Küresel rekabet gücünü artırmak amacıyla uluslararası işbirliklerine devam edilecektir. Ayrıca finansal okuryazarlık konusunda farkındalığı artırmak için Anadolu Panelleri serisi sürdürülecektir." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır