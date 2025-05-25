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Banka faiz oranları belli oldu! Yüzde 53'e dayandı, yarışa girdiler... Akbank, TEB, Garanti, QNB, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranı 2025

Birikimlerini bankada mevduatta değerlendirmeyi düşünenler banka mevduat faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. Bir yandan da bankaların sunduğu mevduat faizlerinde yükseliş trendi sürüyor. Bankaların müşteri yarışında rekabet kızışıyor. Peki, en yüksek faiz veren bankalar hangileri? Akbank, TEB, Garanti Bankası, QNB, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapı Kredi faiz oranı 2025 ne kadar? İşte mevduat faizleriyle ilgili tüm detaylar...

Banka faiz oranları belli oldu! Yüzde 53'e dayandı, yarışa girdiler... Akbank, TEB, Garanti, QNB, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranı 2025
Hande Dağ

Banka mevduat faizlerinde son durum ne? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? Mevduat faiz oranları yükseldi mi? Bankada parası olanlar bu soruların yanıtını araştırmaya devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu oranlarda da her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. İşte banka banka 2025 mevduat faiz oranları ve merak edilen tüm detaylar...

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NTV'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesiyle beraber bankalar arasında mevduat yarışı baş gösterdi. TCMB politika faizini yüzde 46 olarak belirlerken bankalar ise yüzde 50'nin üzerine faiz sunuyor.

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En yüksek faiz veren bankalar müşteriler tarafından araştırılırken bankalarda da müşteri yarışı hız kazandı. Bu çerçevede faiz oranları sık sık takip ediliyor, bankalardan yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

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Faiz oranları bankadan bankaya göre değişkenlik gösterirken daha yüksek faiz için şubelerdeki görevlilerle irtibat kurulması gerektiği belirtiliyor. Şubedeki görevlilerin 1-2 puana kadar faiz faiz vermek üzere inisiyatif alabildiği aktarılıyor.

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EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

32 günlük mevduat için bankalar tarafından sunulan faiz oranları şu şekilde sıralandı:

  • Akbank yüzde 50
  • CepteTeb yüzde 52
  • Odeabank yüzde 51
  • OnPlus (Burganbank) yüzde 53
  • Fibabanka yüzde 53
  • Garanti BBVA yüzde 48
  • Enpara yüzde 40
  • ING Bank yüzde 51
  • QNB Bank yüzde 50
  • Denizbank yüzde 49
  • Yapı Kredi yüzde 47
  • Türkiye İş Bankası yüzde 35
  • Türkiye Finans yüzde 53 (Kar payı)
  • Alternatifbank yüzde 53
  • ICBC Bank yüzde 42
  • Ziraat Bankası yüzde 40
  • Vakıfbank yüzde 49
  • Halkbank yüzde 42

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Hissenet
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faiz banka mevduat faizi
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