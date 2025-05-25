Banka faiz oranları belli oldu! Yüzde 53'e dayandı, yarışa girdiler... Akbank, TEB, Garanti, QNB, Ziraat, Vakıfbank, Yapı Kredi faiz oranı 2025

Banka mevduat faizlerinde son durum ne? En yüksek faiz veren bankalar hangileri? Mevduat faiz oranları yükseldi mi? Bankada parası olanlar bu soruların yanıtını araştırmaya devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu oranlarda da her geçen gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor. İşte banka banka 2025 mevduat faiz oranları ve merak edilen tüm detaylar...

NTV'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın politika faizini yükseltmesiyle beraber bankalar arasında mevduat yarışı baş gösterdi. TCMB politika faizini yüzde 46 olarak belirlerken bankalar ise yüzde 50'nin üzerine faiz sunuyor.

En yüksek faiz veren bankalar müşteriler tarafından araştırılırken bankalarda da müşteri yarışı hız kazandı. Bu çerçevede faiz oranları sık sık takip ediliyor, bankalardan yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Faiz oranları bankadan bankaya göre değişkenlik gösterirken daha yüksek faiz için şubelerdeki görevlilerle irtibat kurulması gerektiği belirtiliyor. Şubedeki görevlilerin 1-2 puana kadar faiz faiz vermek üzere inisiyatif alabildiği aktarılıyor.

EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZİ VEREN BANKALAR

32 günlük mevduat için bankalar tarafından sunulan faiz oranları şu şekilde sıralandı: