Banka hesaplarında 92 milyon TL'lik işlem! Alışveriş siteleriyle yapmışlar

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Özalp Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

"ŞÜPHELİLERİN BANKA HESAPLARINDA SUÇTAN ELDE ETTİKLERİ 92 MİLYON TL TUTARINDA PARA HAREKETLİLİĞİ"

Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yakalanan şüphelilerin; sahte alışveriş siteleri tasarlayarak ve çeşitli casus uygulamalar kullanarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenerek soruşturma başlatıldı. Düzenlenen operasyonda; 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu banka hesaplarında 92 milyon TL işlem hacmi tespit edilen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 5'i tutuklandı, 4'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda yürütülen incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında suçtan elde ettikleri 92 milyon TL tutarında para hareketliliği tespit edildi. Operasyonlar sonucu; çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar, banka kartı ve dijital materyal ele geçirildi. Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların Siber Vatan’da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" denildi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır