Banka hesaplarınız yakın takibe alınacak! Meclis'in gündeminde, tüm yetki veriliyor: Saniyeler içinde müdahale edilecek

Bilişim suçları ile daha etkin mücadele edilebilmesi için çalışmalara başlandı. Buna göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK), banka hesaplarında anlık izleme ve dondurma yetkisi verilecek. Böylece, banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak.

Ezgi Sivritepe

Son dönemde banka dolandırıcılık vakalarının artması ile beraber vatandaşların mağduriyetleride sonlanamaz bir hale geldi. Bilişim suçları teknoloji çağında artarken AK Parti de kolları sıvadı. Buna göre, hazırlanan kanun teklifi ile şüpheli hesap hareketlerinde, anlık izleme sisteminin devreye sokulması ve hesabın anında dondurulabilmesi hedefleniyor.

YENİ DÖNEMDE MECLİS'TE OLACAK

NTV'nin haberine göre teklifin Meclis'in yeni yasama döneminde gündeme getirilmesi ve 11. Yargı Paketi'nde yer alması bekleniyor. Türkiye'nin de üye olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün kara parayla mücadele edilmesi için açıkladığı yeni kriterler, MASAK'la ilgili mevzuata eklenecek.

HESAPLARDAKİ OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİKLERE YAKIN TAKİP

Buna göre MASAK'a yeni yetkiler verilerek banka hesaplarındaki olağandışı hareketlilikler yakın takibe alınacak. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un şüpheli işlem bildirimine ilişkin maddelerinde değişikliğe gidilecek.

Bildirim, bilgi ve belge verme maddelerinde de anlık takibi kolaylaştırmaya olanak sağlayacak eklemeler yapılacak.

SANİYELER İÇİNDE MÜDAHALE EDİLECEK

MASAK'a yeni teknolojilerin de yardımıyla, banka hesapları üzerinden yapılan şüpheli işlemlere saniyeler içerisinde müdahale etme yetkisi verilecek. Bu doğrultuda, bankalar ya da finans kuruluşları aracılığıyla yapılan işlemlerdeki mali polis denetiminin kapsamı genişletilecek.

ANLIK TAKİP VE HESAP DONDURMA YETKİSİ

Kaynağı belirsiz kalan, kişi ya da kurumun maddi gücünün üstünde olduğu görülen tüm hesap hareketliliklerinde anlık izleme sistemi devreye sokulacak.

Hesaba anında el konulması ya da dondurma işlemlerinin yapılması için gereken hukuki zemin oluşturulacak. Teklifin ekim ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

