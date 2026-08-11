Kebapçıların vazgeçilmezi! Doğada kendiliğinden yetişiyor, kilosu 350 TL

Elazığ’ın Palu ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen sumak bitkisinin hasat dönemi başladı. Özellikle kebapçıların vazgeçilmez baharatları arasında bulunan sumak, zorlu yamaçlarda toplanırken bu yıl kilosunun 350 TL’den alıcı bulması köylülerin yüzünü güldürdü.

Köylüler açısından önemli bir ek gelir kapısı olan sumağın sofralara ulaşması ise oldukça zahmetli bir süreçten geçiyor. Zorlu arazilerde toplanan sumak taneleri, hasadın ardından değirmenlerde dövülerek ekşi haline getiriliyor.

SUMAK ZORLU YAMAÇLARDAN SOFRALARA ULAŞIYOR

Doğada kendiliğinden yetişen sumak, başta kebapçılar olmak üzere farklı alanlarda kullanılıyor. Bu yıl 350 liradan satılan sumak, üretici ve köylülerin gelirine katkı sağlıyor. Sumak; köfte, salata ve lüks restoranlarda da tercih edilirken, kullanım şeklinin yörelere göre değiştiği belirtiliyor.

“HER SENE DAHA DA ÇOĞALIYOR”

Sumağın kendiliğinden yetişen bir bitki olduğunu belirten Mehmet Ali Siracoğlu, bölgede herhangi bir ekim yapılmadığını ifade etti. Siracoğlu, sumakların kendiliğinden ortaya çıktığını ve zamanla çoğalmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

“Bu köftelerde, salatalarda ve lüks restoranlarda daha çok kullanılıyor. Millet artık limon tuzu kullanmıyor, sumak kullanıyorlar, yöreye göre kullanma şekilleri değişiyor. Sumaklar kendiliğinden çıktı. Burada herhangi bir ekim olmadı. Kendiliğinden çıkarak çoğalmaya başladı. Bunun kökünü alıp başka yere götürüp ektim çıkmadı ama burada her sene daha da çoğalıyor.”

SUMAĞIN VERİMİ İÇİN BAKIM ÖNEMLİ

Sumaklara bakım yapılmasının verimi artırdığını dile getiren Siracoğlu, kendisinin de bitkilerin altını temizlediğini söyledi. Yaban domuzlarının da sumakların bulunduğu alanların altını kazdığını aktaran Siracoğlu, bu yıl sumak sezonunu açtıklarını belirtti.

Siracoğlu, “Sumağa bakım yaparsan daha iyi oluyor. Ben bunların altını temizledim. Yaban domuzları da sumakların altını kazmıştı. Bu sene sumak sezonunu açtık. Allah'ın verdiği bir bitkidir. Bunun faydası çoktur” dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır